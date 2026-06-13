Bayonne's Procureur Establit Les Priorites Dans 234 Dossiers En Cours Pour Des Faits De Nature Sexuelle

Mariel Garrigos, la procureure de Bayonne, doit établir avec les magistrats du parquet et les services enquêteurs les priorités dans 234 dossiers en cours pour des faits de nature sexuelle à l'encontre de mineurs.

Mariel Garrigos, la procureure de Bayonne , doit établir avec les magistrats du parquet et les services enquêteurs les priorités dans 234 dossiers en cours pour des faits de nature sexuelle à l'encontre de mineurs.

Sept magistrats au parquet de Bayonne pour 23 000 procédures en 2025. La procureure Mariel Garrigos décrit la tension sur les moyens de la justice et des services d'enquête. La priorité est donnée aux 234 dossiers d'agressions sexuelles sur mineursyhanna a été inhumée ce vendredi 12 juin, à Fleurance, dans le Gers. Un homme au profil de pédocriminel, L'affaire vient percuter l'institution judiciaire.

La crise atteint aussi le politique, quand se pose la question des moyens de la justice et des services d'enquête. La procureure de Bayonne, Mariel Garrigos, parle d'« effets cataclysmiques ».

« Les magistrats que nous sommes se sentent doublement concernés et bouleversés. » D'un point de vue professionnel : « On devient magistrat pour faire en sorte que ça n'arrive pas ou pour punir ceux qui ont commis de tels actes. » Affaire Lyhanna : « C'est l'injustice de trop », plus de 6 000 personnes rassemblées dans le Sud-Ouest.

Le ministre de la Justice a commandé d'examiner avant le 14 juillet les 70 000 dossiers de violences sexuelles sur mineurs dans le pays. Combien en compte le ressort du tribunal de Bayonne ? Nous avons enregistré 215 affaires de cette nature en 2025. Ce nombre augmente un peu tous les ans, c'était 184 en 2024.

Nous parlons d'affaires identifiées. Les plaintes auprès du parquet que nous envoyons pour enquête dans les services de la police ou de la gendarmerie. Ou celles déposées dans ces services et qui nous sont remontées. Après examen, nous avons recensé 234 procédures que nous allons traiter.

Mais il faut avoir en tête que c'est un flux continu. Les magistrats se retrouvent sous le coup de critiques violentes, avec l'affaire Lyhanna. Elles nous ébranlent mais nous les comprenons. Dans un tel moment, il est essentiel de ne pas rompre le dialogue entre l'institution judiciaire et les gens.

Il faut prendre la parole pour expliquer ce que l'on fait et comment. Mariel Garrigos et la présidente du tribunal de Bayonne, Florence Bouvier, rencontreront les habitants lors d'une réunion publique, mardi 16 juin, à midi, au palais de justice. Nous allons déployer des efforts spécifiques pour examiner ces 234 procédures. Nous allons nous assurer qu'elles sont prises en charge par les magistrats et les services d'enquête.

Nous allons notamment faire des traitements sur site (TSS). Les magistrats vont dans les gendarmeries et commissariats éplocher ces procédures, chaque service nous présente une par une ces procédures. Il faudra prioriser. En cas d'infraction caractérisée, si un auteur est identifié, des interpellations auront lieu, des placements en garde à vue...

Le fait qu'il puisse exister de tels dossiers en souffrance est difficile à comprendre pour les citoyens... Je ne sais pas si on va en trouver. Mais cela peut exister, on le comprend tristement quand on va ouvrir les placards des commissariats et gendarmeries. On y trouve des milliers de dossiers car les services d'enquête, qui sont très investis, croulent sous les procédures





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