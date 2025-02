Bayonne s'impose face à un Bordeaux privé de ses stars

L'Aviron Bayonnais a battu le leader du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles, samedi sur le score de 36 à 32, grâce à un essai décisif de Joris Segonds dans les dernières secondes. Malgré l'absence de plusieurs joueurs clés de l'UBB, le match a été intense et indécis jusqu'au bout.

Privé de nombreux internationaux, Bordeaux , le leader du Championnat, a cédé samedi (36-32) sur le terrain de l'Aviron Bayonnais après un match magnifique et indécis. Une victoire, ça ne se joue pas à grand-chose, à un bras parfois. Ce samedi après-midi, c'est celui de Joris Segonds, le demi d'ouverture remplaçant de Bayonne , qui a permis à l'Aviron de s'imposer contre l'UBB (36-32).

Dans les ultimes secondes de jeu, cette intervention a empêché Rohan Janse Van Rensburg de marquer, alors que le score était de 36-29 pour les joueurs de Grégory Patat. Dans la foulée, les Bordelais héritaient d'une pénalité devant les poteaux, Yannick Bru demandant à Maxime Lucu de prendre les trois points, afin de ramener quelque chose de ce déplacement. Bordeaux perd donc, mais s'offre un bonus défensif (36-32), largement mérité. Il faut encore le rappeler mais pour ce choc de la 16e journée, le leader du Top 14 était privé de nombreux titulaires, on pense évidemment à ceux qui étaient sur la pelouse de Twickenham la semaine dernière (Jalibert, Moefana, Bielle-Biarrey, Penaud). Malgré ce manque, l'équipe de Bru a réalisé un match solide, marquant trois essais par de jeunes joueurs qui ont pris leurs responsabilités : Depoortère (6e), Echegaray (52e) et Matiu (55e). Des gamins impressionnants. On peut ajouter Gazzotti, le troisième ligne, machine à plaquer, machine à trouver des espaces. L'UBB a souffert en mêlée. Tout ne fut pas parfait, évidemment, puisque Bordeaux a perdu. L'UBB a souffert en mêlée en première période avec quatre pénalités concédées, ce qui poussa le staff à remplacer Boniface, avant la pause, en souffrance devant un grand Tagi. L'entrée de Poirot stabilisa ce secteur. Pour Bayonne, l'invincibilité à domicile se poursuit. Comme d'habitude, les Basques se sont fait peur, ont raté quelques occasions de faire le break, notamment au retour des vestiaires. Mais les essais de Bruni (58e) - l'Argentin a tout simplement été énorme sur la pelouse de Jean-Dauger - et de Bordelai (71e) permettent au club présidé par Philippe Tayeb de rester en haut du classement et de rêver encore et toujours à une qualification pour la phase finale





