Bayern Munich Surprend le Celtic, Milan S'incline face au Feyenoord

En barrage aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a facilement battu le Celtic 2-1 à Glasgow, tandis que l'AC Milan est restée sur une défaite humiliante 1-0 face au Feyenoord à Rotterdam.

Mercredi soir, le Bayern Munich a remporté une victoire convaincante contre le Celtic à Glasgow, s'imposant 2 à 1 en barrage aller de la Ligue des champions. Michael Olise et Harry Kane ont inscrit les buts du Bayern, tandis que Maizen Maeda a réduit le score pour le Celtic en fin de match. Cette victoire met le Bayern en bonne position pour la qualification pour les huitièmes de finale. En revanche, l'AC Milan a connu une soirée décevante à Rotterdam, s'inclinant 1 à 0 face au Feyenoord .

Mike Maignan, le gardien français de l'AC Milan, a commis une erreur notable qui a permis au Feyenoord de prendre l'avantage et a été critiqué pour sa performance. Le match retour aura lieu mardi prochain à San Siro, et l'AC Milan devra se battre pour inverser la tendance.Le Bayern Munich a dominé la première période contre le Celtic, avec Olise ouvrant le score juste avant la mi-temps. Kane a doublé la mise peu après le retour des vestiaires, profitant d'une corner parfaitement exécuté. Le Celtic, malgré ses efforts en seconde période, n'a réussi à égaliser que dans les dernières minutes grâce à Maeda. Le Bayern a maintenant une bonne chance de se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que le Celtic devra se battre pour revenir dans la course.Pour l'AC Milan, la défaite à Rotterdam constitue un revers important. Le Feyenoord, malgré ses difficultés récentes, a profité de l'erreur de Maignan pour prendre l'avantage et a tenu bon jusqu'à la fin du match. L'AC Milan devra se montrer beaucoup plus performant dans le match retour si elle veut espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.





