Bayer et Movember 2026 : Une campagne audacieuse pour encourager les hommes à parler de leur santé

Bayer lance une campagne de sensibilisation au cancer de la prostate pour Movember 2026, invitant l'entourage des hommes à initier le dialogue sur leur santé à travers des messages personnels et des cartes postales.

Dans le cadre de la campagne Movember 2026, Bayer initie une nouvelle démarche de sensibilisation dédiée à la santé des hommes, avec un accent particulier sur le dépistage et la prévention du cancer de la prostate.

Cette campagne innovante rompt avec les approches traditionnelles en s'adressant directement à l'entourage des hommes concernés, incluant les pères, les partenaires et les amis. Le message central, affiché sur des visuels aux couleurs vives et audacieuses, interpelle les hommes avec la phrase : Fais-le si t'es un homme.

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Redéfinir la masculinité et la santé

Cette formulation, bien que provocatrice au premier abord, vise à redéfinir la notion de masculinité en la dissociant de la retenue émotionnelle et en l'associant plutôt à la responsabilité de prendre soin de sa santé. L'objectif est de créer un espace de dialogue ouvert, rendant la conversation sur les questions de santé intime moins intimidante et plus naturelle au sein des cercles familiaux et amicaux.

Le cancer de la prostate demeure la principale pathologie oncologique touchant les hommes en France, avec environ soixante mille nouveaux cas estimés en 2018. La maladie se développe souvent silencieusement, sans symptômes apparents pendant une longue période, ce qui rend indispensable un échange précoce avec un professionnel de santé. L'âge médian du diagnostic se situant autour de soixante-neuf ans, le risque augmente significativement avec l'avancée en âge.

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Cette campagne cherche à surmonter les barrières psychologiques telles que la peur du diagnostic, la gêne liée aux examens cliniques ou la tendance habituelle à minimiser ses propres symptômes. En encourageant les proches à initier le dialogue, la campagne reconnaît que le soutien de l'entourage joue un rôle crucial dans la prise de conscience individuelle et l'acceptation du suivi médical nécessaire. Pour concrétiser cette approche relationnelle, la campagne intègre un dispositif de micro-trottoir basé sur l'écriture de cartes postales personnalisées.

Cartes postales et dépistage prostate

Ce concept invite les participants à formuler des messages sincères à un homme important de leur vie, utilisant des amorces comme Je ne te dis jamais ça mais ou Parce que je tiens à toi pour faciliter l'expression de sentiments et d'inquiétudes. Il est important de noter que les recommandations actuelles ne prescrivent pas un dépistage systématique pour tous les hommes asymptomatiques.

Cependant, chaque individu peut choisir de réaliser ces examens après un entretien approfondi avec un médecin pour peser les bénéfices et les limites du dépistage, qui incluent généralement un dosage sanguin du PSA et un examen clinique. Cette démarche met l'accent sur la liberté de choix éclairé et l'importance de communication ouverte, transformant une question médicale complexe en un sujet de conversation humaine et bienveillante, accessible à tous sans jugement ni pression excessive.