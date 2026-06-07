Bay of Aiguillon: A heated debate over the fishing of civelles and the endangered European eel

The bay of Aiguillon, a protected area, is also home to civil fishers, much to the dismay of nature protection associations. A moratorium on eel fishing is being discussed, with the debate reigniting in the north of La Rochelle, in the reserve of the bay of Aiguillon, where eel fishing remains authorized. The eel, a migratory species, has been on a decline, with cumulative factors such as dams and divers works hindering the migration of juveniles and the decline of adults. The eel has been classified as critically endangered by the IUCN (International Union for Conservation of Nature) in 2008. The eel faces multiple challenges, including the obstruction of the migration of juveniles in freshwater and the decline of adults. The eel quota in France has been reduced to 43 tons for 2026-2027, with two sub-quotas for consumption and restocking in European rivers. The fishing of civelles in the bay of Aiguillon and the Sèvre Niortaise is long-standing and predates the RNN (Reserve of Natural and Rural Interest). The figures from the departmental fisheries and aquaculture committee indicate that 105 professionals practice eel fishing in Charente-Maritime, with 30 of them in the bay of Aiguillon and the Sèvre Niortaise. The positions on eel fishing between the LPO (League for the Protection of Birds) and the departmental fisheries committee are diametrically opposed.

Sillonnée par les chalands, la baie de l’Aiguillon est également fréquentée par les pêcheurs de civelles, au grand dam des associations de protection de la nature.

Depuis l’automne, on s’écharpe à propos d’un éventuel moratoire sur la pêche de l’anguille à tous les stades de son développement. Le débat rebondit au nord de La Rochelle, dans la réserve de la baie de l’Aiguillon, où la pêche des civelles reste autorisée. La ligue de protection des oiseaux et le restaurateur rochelais Christopher Coutanceau se prononcent pour un moratoire de la pêche à l’anguille à tous les stades de son développement.

Les prélèvements de civelles dans la RNN se situent entre 8 % et 10 % du quota annuel de civelles en France. Dans la baie de l’Aiguillon et la Sèvre Niortaise, le prélèvement de civelles est séculaire et préexiste à la RNN. Les positions sur la pêche de la civelle sont diamétralement opposées entre la LPO et le Comité départemental des pêches





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