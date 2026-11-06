Baume du tigre : composition, usages et preuves scientifiques

Le baume du tigre, présent dans presque toutes les armoires à pharmacie françaises, soulage des petits maux, mais ses preuves restent limitées.

Le baume du tigre, petit pot en verre orné d'un tigre, figure dans presque toutes les armoires à pharmacie françaises. Développé en Chine, ce remède de la médecine traditionnelle est couramment utilisé pour soulager les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les maux de tête et certaines affections respiratoires. Une médecin experte en phytothérapie fait le point sur son efficacité et ses modes d'utilisation.

Son succès familial repose sur une formule qui associe plusieurs huiles essentielles et principes actifs. Le baume du tigre s'inscrit ainsi dans la pharmacopée familiale depuis de nombreuses années, sans que son efficacité globale ait fait l'objet d'études cliniques solides.

Also read L'usage de l'IA par les entreprises a triplé en deux ans

Composition et mécanisme d'action du baume du tigre

Le baume du tigre repose sur une base grasse composée de vaseline et de paraffine, enrichie en substances aromatiques et en huiles essentielles. Parmi ses principaux composants figurent le camphre et le menthol, ainsi que des huiles essentielles de cajeput, de menthe et de clou de girofle.

Contrairement à ce que suggère son emblème, le baume du tigre ne contient aucun ingrédient issu du tigre ni aucune matière d'origine animale. Son nom fait référence à Aw Boon Haw, l'un des fondateurs de la marque, dont le prénom signifie " gentil tigre " en chinois.

Advertisement

Baume rouge ou baume blanc : deux formules aux effets distincts

Le baume rouge est recommandé pour son effet chauffant, tandis que le baume blanc est privilégié pour une sensation de fraîcheur. La différence tient à la composition : le baume rouge reprend la base du baume blanc en remplaçant une partie du menthol par de l'huile essentielle de cannelle.

L'huile essentielle de cannelle présente dans le baume rouge procure une sensation de chaleur locale immédiate. Selon l'experte, cette chaleur est particulièrement appréciée en cas de raideurs, de lumbago, de lombalgie ou de poussée d'arthrose. Le menthol et l'eucalyptol, plus concentrés dans le baume blanc, procurent à l'inverse une sensation de fraîcheur, plus adaptée à certains symptômes.

Pour les maux de tête, l'experte explique que le baume blanc agit selon un mécanisme de leurre sensoriel. L'effet rafraîchissant transmis par les fibres nerveuses viendrait moduler la perception du message douloureux. Le baume blanc provoque aussi, selon elle, un léger effet de vasoconstriction des artères temporales, souvent dilatées pendant une crise migraineuse.

Ce que disent les études scientifiques

Une revue systématique publiée en 2020 a retenu cinq études portant sur l'efficacité du baume du tigre. Parmi elles, un essai randomisé en double aveugle mené en médecine générale a montré, chez des personnes souffrant de céphalées de tension, des résultats que la revue juge à interpréter avec prudence.

Pour les autres usages, les données sont plus limitées. Des travaux existent surtout sur les composants du baume, comme le menthol ou le camphre, et sur des baumes aromatiques contenant du menthol, de l'eucalyptus et du camphre. Une étude clinique a montré qu'une application locale de menthol pouvait soulager, sans que ces résultats puissent être transposés directement au baume du tigre blanc.

Advertisement

Une enquête publiée en 2026 auprès d'adultes pratiquant une activité physique à Singapour indique que les antalgiques topiques, parmi lesquels le baume du tigre, sont fréquemment utilisés contre les douleurs et raideurs musculaires ou les inconforts articulaires. Cette enquête décrit des habitudes d'usage, sans établir à elle seule une efficacité thérapeutique.

Précautions d'usage et limites du baume du tigre

Le baume doit être appliqué en petite quantité sur la poitrine et le haut du dos, notamment entre les omoplates. Pour le baume blanc, le fabricant recommande également une application sur les tempes. Le menthol et le camphre peuvent pénétrer les différentes couches de la peau et participer à l'effet local, selon l'experte.

Les yeux et les muqueuses doivent être évités avec soin. Le menthol peut être irritant, et ses composés volatils peuvent atteindre les yeux. Il est donc préférable de l'appliquer à distance du visage, puis de bien se laver les mains avant de se toucher les yeux.

Enfin, le baume du tigre reste une mesure de confort destinée à faciliter la sensation de respiration et à apaiser les symptômes. Il ne constitue pas un traitement de l'infection elle-même, et l'experte rappelle qu'il ne remplace pas un avis médical lorsque les symptômes persistent.