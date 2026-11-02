Batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion à -58% chez Auchan

Auchan propose la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion à 79,99 euros au lieu de 189,99 euros, avec 10 pièces compatibles induction et une garantie de 5 ans.

Auchan propose la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion à -58 %, soit 79,99 euros au lieu de 189,99 euros sur son site. Cet ensemble de 10 pièces permet d'équiper sa cuisine sans dépenser une somme importante.

Cette batterie se distingue par ses poignées amovibles, qui facilitent le rangement et permettent de passer de la poêle à la table. Une seule poignée amovible se partage entre toutes les pièces.

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L'offre concerne un ensemble complet plutôt que des ustensiles isolés. Pour un foyer qui souhaite renouveler ses ustensiles de cuisine, une batterie complète offre des tailles variées pour différents usages.

Compatibilité de la batterie de cuisine Tefal

La batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion se pose directement sur tous les feux, induction comprise. Changer de plaque de cuisson ne pose donc aucun souci à l'utilisateur.

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L'ensemble comprend des casseroles de 16 et 20 cm, des poêles de 22 et 26 cm ainsi qu'une sauteuse de 24 cm. Les petits diamètres conviennent aux sauces, tandis que les grands servent aux poêlées pour plusieurs personnes.

La sauteuse a des bords plus hauts que ceux d'une poêle, pratiques pour les plats en sauce et les sautés. Son couvercle en verre permet de surveiller la cuisson sans le soulever, ce qui laisse la chaleur à l'intérieur.

Matériaux, revêtement et garantie

La structure est en acier inoxydable et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Le revêtement intérieur antiadhésif laisse glisser les aliments au lieu de les coller au fond du récipient.

Le Thermo-Spot indique quand l'ustensile atteint la température idéale. L'utilisateur peut ainsi poser ses aliments au bon moment sans avoir à deviner.

Les acheteurs attribuent à cette batterie la note de 5 sur 5. Cet avis élevé figure parmi les éléments présentés pour cette offre.

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Couvercles, rangement et entretien au quotidien

Les deux couvercles hermétiques fournis ferment les casseroles au plus près du bord. La vapeur et la chaleur restent ainsi à l'intérieur, ce qui est utile pour cuire légumes, riz ou pâtes.

Les récipients s'empilent dans le placard sans qu'un manche dépasse. Cela facilite l'organisation des rangements dans une cuisine.

Enfin, l'ensemble passe au lave-vaisselle, ce qui évite de frotter à la main après un repas en famille. Pour choisir une batterie de cuisine, il est utile de vérifier la compatibilité avec le type de plaque, la taille des récipients et la présence de couvercles.

Au total, cette batterie combine une compatibilité avec tous les feux, un revêtement antiadhésif, une garantie de 5 ans et un passage au lave-vaisselle. Ces éléments constituent les principaux arguments mis en avant pour cette promotion sur Auchan.