Bateau de croisière néamoqué : Les croisiéristes de 'Ambition' confinés

Le navire de croisière anglais 'Ambition', parti des îles Shetland en Écosse avec à bord 1 233 passagers et 524 membres d'équipage, a connu un épisode épidémique lié à priori à un norovirus - un virus qui, traditionnellement, génère des gastro-entérites. Le capitaine a informé la capitainerie du port bordelais de la situation avant l'escale à Brest, mais l'hypothèse d'un hantavirus est écartée. Malgré des analyses en cours, aucun lien n'est établi avec une intoxication alimentaire. Ces analyses permettront d'identifier l'agent pathogène en cause. La fin de confinement dépendra des progrès de l'enquête clinique et des analyses biologiques jusqu'à nouvel ordre.

Le bateau de croisière 'Ambition', parti des îles Shetland en Écosse, a mouillé au port de Bordeaux ce mercredi 13 mai au matin après le décès suspect d'un passager dans un contexte épidémique.

A 11 heures, la préfecture a imposé un confinement. Le navire de croisière est au planning des escales du Grand Port maritime de La Rochelle pour la journée du 19 mai, avec arrivée le matin et départ le soir, en cas d'école de plus.

Après avoir fait escale à Belfast, à Liverpool puis à Brest, alors qu'il s'approchait de nos côtes, ce mardi 12 mai en fin d'après-midi, le capitaine du bateau a pris contact avec la capitainerie du port bordelais et lui a fait part de la situation sanitaire, signalant le décès d'un passager à la suite d'une épidémie virale avant l'escale à Brest. Tout le monde est confiné





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