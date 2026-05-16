Bastiaan de Star Academy se prendono la main pour assurer un concert en Suisse

Ce mercredi 13 mai, Bastiaan a dû annuler un concert en raison d'une blessure. Il a donné des nouvelles inquiétantes concernant sa santé et a partagé le sentiment de déception des fans, malgré son ultime propos rassurant. Les fans espéraient sincèrement qu'il ne souffrisse que d'un léger choc, pour qu'il puisse regagner la scène le plus rapidement possible. De plus, la confirmation de Bastiaan a créé de nombreux débats, en raison de ses nombreux fans qui attendaient un concert de lui avec impatience.

Ce mercredi 13 mai, le chanteur de 24 ans a fait la triste déclaration suivante : \"Hello les mimis, malheureusement je me suis blessé et ne pourrai pas assurer le show de ce soir à Genève.

\" Sans envisager de détails sur la nature de sa blessure, il a tout de même régressé ses fans, sans espoir que la situation s'améliore rapidement. Cependant, les fans espéraient sincèrement qu'il ne souffrais que d'un léger choc, permettant à Bastiaan de regagner la scène le plus rapidement possible.

Cependant, il a eu à confirmer que son état de santé continuait d'inquiéter les internautes





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