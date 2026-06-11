Bassiste d'Osiris : 'Pour moi, le bassiste ultime c'est Flea, des Red Hot Chili peppers'

Eric Di Meco, ex-champion d'Europe avec l'OM et bassiste du groupe Osiris, qui reprend les tubes d'Oasis, est en concert ce 13 juin à Pernes-les-fontaines. Il a une deuxième carrière florissante après une carrière pléthorique vécue à l'OM. Pour lui, le bassiste ultime est Flea des Red Hot Chili peppers.

Pour moi, le bassiste ultime c’est Flea , des Red Hot Chili peppers : Éric Di Meco, bassiste d’ Osiris , est en concert ce 13 juin à Pernes-les-fontaines.

Éric Di Meco, ex-champion d’Europe avec l’OM, et bassiste du groupe Osiris, qui reprend les tubes d’Oasis ce 13 juin à Pernes-les-fontaines, sera l’une des cinq formations programmées au 'Pernes Tribute Festival' de Pernes-les-fontaines. A la basse, le Vauclusian Éric Di Meco, qui vit une deuxième carrière florissante après celle, pléthorique, vécue à l’OM cru 1993. Un sacré destin que celui du minot de Robion, passé de l’OM (Olympique de Marseille) à l’OM (l’Oasis de Manchester).

Le défenseur mythique de l’OM, champion d’Europe en 1993, est le pilier d’Osiris, qui célèbre les mélodies intemporelles des frères Gallagher. Oasis à la sauce Di Meco c’est un voyage vaucluso-mancunien. Je suis fan de rock depuis toujours.. Quand j’ai arrêté ma carrière en 1998, j’étais bassiste dans un groupe à Marseille, qui s’appelait Incrust, parce qu’on tapait l’incruste en première partie de tous les concerts possibles.

On avait quatre morceaux, on reprenait les Red Hot Chili Peppers ou Rage Against the Machine. Avec le groupe Osiris, que j’ai formé en 2019 avec mon ami Alain Battaglia, au départ, on n’était pas partis dans l’univers Oasis. La rencontre avec le chanteur Axel (Rancurel) nous a aiguillés car il est imprégné de cette culture-là. Personnellement, je suis passé un peu à côté du phénomène à l’époque, et je les ai redécouverts en les interprétant.

Sur scène, on retrouve le son, l’attitude mais aussi le dress code, en clin d’oeil, des frères Gallagher. Il ne faut pas oublier qu’ils supportent Manchester city quand c’était un club de loser. Ça me les rend vraiment sympathiques. Avec Osiris, on a, pour le fun, participé à 'The Voice' (TF1, 2022, reprise du tube.

La mode des 'Tribute bands' est vraiment anglo-saxonne au départ mais aujourd’hui, c’est devenue aussi une tendance forte en France. Quand avez-vous appris la basse ? J’ai appris la basse en autodidacte, à la fin de ma carrière, quand je jouais à l’AS Monaco. J’ai toujours été passionné de musique mais j’étais frustré de ne pas avoir appris d’instrument plus jeune.

En 1995, j’ai rencontré un gars qui avait un magasin de musique et avec qui j’ai sympathisé. Il m’a passé une basse et des tablatures des Red Hot Chili Peppers, que j’écoutais déjà en boucle. J’ai accroché tout de suite. Pour moi, le bassiste ultime c’est forcément Flea, des Red Hot.

Il est phénoménal. Le samedi 13 juin (de 17h à 1h30), sur la place Mistral de Pernes-les-fontaines, cinq groupes animeront la troisième édition du 'Votre opinion compte pour nous'. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article 'Pour moi, le bassiste ultime c’est Flea, des Red Hot Chili peppers' : Éric Di Meco, bassiste d’Osiris, est en concert ce 13 juin à Pernes-les-fontaines





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