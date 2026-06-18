Bassin d'Arcachon : les zones de protection intégrale réduisent l'espace pour les visiteurs et plaisanciers

Le bassin d'Arcachon connaît une perte d'espace pour les visiteurs et plaisanciers à cause de la création de zones de protection intégrale sur le banc d'Arguin.

Le bassin d'Arcachon connaît une perte d'espace pour les visiteurs et plaisanciers à cause de la création de zones de protection intégrale sur le banc d'Arguin.

Le banc est peu à peu submergé par l'océan, ce qui réduit la superficie disponible pour les activités humaines. Les zones de protection intégrale sont matérialisées par un balisage avec des pancartes en interdisant l'accès aux êtres humains. Seules les opérations réalisées par le gestionnaire de la réserve, les activités de secours ou de police, ainsi que les travaux et les activités scientifiques dûment autorisées sont autorisées dans ces zones.

Les limites des zones de protection intégrale sont matérialisées sur le terrain par un balisage spécifique. Le banc d'Arguin est un site naturel protégé qui est menacé par l'erosion due à la houle et aux tempêtes. Les gardes de la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin ont relevé les mêmes infractions sur le site, telles que les enceintes musicales, les excès de vitesse ou encore les intrusions dans la zone de protection intégrale.

Les plaisanciers et les visiteurs ont désormais une zone au sud et un petit espace dans la partie nord pour se déplacer, tandis que la majeure partie du banc émergé est réservée aux oiseaux





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