Bassin d'Arcachon : le Parc naturel marin publie une image aérienne de 2 000 photos

Le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon a publié une vue aérienne intégrale du bassin, assemblée à partir de 2 000 photos, utile au suivi des milieux et aux curieux.

Le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon a publié sur ses réseaux sociaux une image aérienne de l'ensemble du bassin d'Arcachon, constituée à partir de quelque 2 000 photos. La prise de vue a été réalisée le 28 octobre par la société L'Europe vue du ciel, qui a permis d'obtenir une précision extrême du visuel.

Le document couvre la totalité du plan d'eau et de ses terres émergées. Il est diffusé par l'organisme gestionnaire comme une représentation fidèle d'un espace naturel qui évolue en permanence.

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Une mosaïque de 2 000 photos aériennes

L'image publiée par le Parc naturel marin est une mosaïque. La société L'Europe vue du ciel a assemblé quelque 2 000 photos aériennes pour produire un seul visuel couvrant l'ensemble du bassin d'Arcachon.

Chaque cliché contribue à un ensemble continu, ce qui permet de zoomer sur des secteurs précis sans perdre la vue d'ensemble. Le Parc souligne que cette précision extrême est l'un des atouts principaux du document.

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La Pointe du Cap Ferret figure parmi les clichés ayant servi à constituer cette image. Elle illustre la manière dont les prises de vue successives s'emboîtent pour former le visuel final.

Un outil de suivi et une ressource pour les curieux

Selon le Parc naturel marin, cette image constitue un outil précieux pour le suivi des milieux et des activités présents sur le bassin d'Arcachon. Une vue aérienne aussi complète permet de comparer l'état des secteurs à différents moments.

L'organisme indique que le document ne s'adresse pas seulement aux gestionnaires. Pour les contemplatifs, elle offre une multitude de détails à explorer, de la lisière des rivages aux chenaux qui parcourent les zones intertidales.

Le Parc donne aussi accès à d'autres photos aériennes de certains secteurs du bassin. Ces vues complémentaires permettent d'examiner de plus près des zones particulières sans quitter la vue générale du site.

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Le banc d'Arguin, un espace en recul visible du ciel

Le banc d'Arguin figure parmi les secteurs mis en avant par le Parc naturel marin, dans une vue aérienne dédiée. Le Parc le décrit comme réduit à peau de chagrin, une expression qui souligne l'ampleur de son recul.

Ce constat rejoint une série de prises de vue plus anciennes. Le 13 octobre 2021, par un temps magnifique, le photographe Laurent Theillet, collaborateur du journal Sud Ouest, avait réalisé des photos aériennes des terres émergées du bassin d'Arcachon.

Ces images, publiées sous un titre évoquant la COP26 et le climat, présentaient le bassin comme un lieu en perpétuel changement. La comparaison entre les prises de vue de 2021 et l'image récente du Parc offre ainsi un point de repère visuel sur l'évolution du site.