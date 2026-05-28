Bassin d'Arcachon : Changer l'escalier dégradé de la dune du Pilat et trouver l'endroit pour le réinstaller

Le Bureau de recherches géologiques et minières a réalisé une étude sur le déplacement de la dune du Pilat afin de permettre au syndicat mixte de la Dune de choisir le meilleur endroit pour installer le nouvel escalier au cours de l'année 2027. Les orientations budgétaires 2026 du syndicat flèchent des investissements, dont le renouvellement de l'escalier.

Bassin d'Arcachon : il faut changer l'escalier 'dégradé' de la dune du Pilat, vieux de 30 ans, et trouver l'endroit pour le réinstaller. Le Bureau de recherches géologiques et minières a réalisé une étude sur le déplacement de la dune du Pilat afin de permettre au syndicat mixte de la Dune de choisir le meilleur endroit pour installer le nouvel escalier au cours de l'année 2027.

Avec 1,24 million de visiteurs en 2025, la grande dune a connu une légère hausse de la fréquentation par rapport à l'an dernier, mais elle reste stable sur plusieurs années. Le stationnement a rapporté 2 millions d'euros de recettes. Cette année est consacrée 'aux études et démarches administratives pour une mise en œuvre envisagée en 2027'. Les orientations budgétaires 2026 du syndicat flèchent des investissements, dont le renouvellement de l'escalier.

Un escalier par paliers permettra de réguler les flux de fréquentation, en offrant des zones de repos sur les paliers, limitant ainsi les phénomènes d'engorgement et favorisant à terme l'utilisation préférentielle des escaliers par la totalité des usagers





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