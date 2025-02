Baskonia domine Grenade dans la Liga Endesa

Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia s'imposent largement contre Grenade, mené par Amine Noua, lors de la 20e journée de la Liga Endesa.

Le Baskonia , mené par Timothé Luwawu-Cabarrot (19 points), a remporté une victoire éclatante contre Grenade (103-82) lors de la 20e journée de la Liga Endesa . Amine Noua a marqué 22 points pour Grenade . Ces deux équipes se sont affrontées à deux reprises ces derniers temps lors des matchs de qualification pour l'EuroBasket, mais ce dimanche, elles se sont mesurées dans le cadre de la Liga Endesa . Le club de Vitoria a confirmé sa forme ascendante avec une victoire dominante.

Un deuxième quart-temps à sens unique (33-17) a permis aux Basques de prendre le dessus, grâce en partie à l'efficacité de Luwawu-Cabarrot dans la raquette adverse. Face à une défense de zone solide, Baskonia a utilisé son tir extérieur et son jeu rapide pour prendre un avantage initial (26-21 après 10 minutes). Puis, Markus Howard a marqué neuf points consécutifs au début du deuxième quart-temps. Le jeu intérieur andalou a souffert de fautes et de rotations limitées, notamment l'absence de Jacob Wiley, permettant à Baskonia de creuser l'écart. Une série de paniers réussis et une gestion efficace des duels individuels ont propulsé les Basques vers une position dominante, les emmenant à la mi-temps avec 21 points d'avance (59-38). Amine Noua et Grenade ont tenté de revenir au troisième quart-temps, profitant d'un léger relâchement défensif de Baskonia. Un passage à vide du Baskonia a permis aux visiteurs d'inscrire un 11-0 et de revenir à -14 avant le dernier quart-temps (78-64). Cependant, la profondeur du banc basque et la cohésion de l'équipe ont permis aux locaux de reprendre le contrôle du match. Luwawu-Cabarrot, qui avait connu une période plus difficile, a retrouvé son impact en fin de match, scellant définitivement la victoire de Baskonia. Le Baskonia s'impose finalement 103-82 et poursuit sa dynamique positive. Luwawu-Cabarrot a été un des leaders de son équipe avec 19 points, tandis qu'en face, Amine Noua a brillé malgré la défaite, inscrivant 22 points pour Grenade. Le match a eu lieu le 9 février.





