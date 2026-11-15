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Basket : Le coach Christophe Pontcharraud critique le manque d'engagement de son équipe face à Saint-Delphin

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Basket : Le coach Christophe Pontcharraud critique le manque d'engagement de son équipe face à Saint-Delphin
Christophe Pontcharraud · Maritimes Rochelais · Saint-Delphin
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Après la défaite de 38-19 des Maritimes Rochelais, Christophe Pontcharraud pointe le manque d'agressivité et d'engagement face à Saint-Delphin lors de la rencontre du 14 novembre.

La défaite cinglante des Maritimes Rochelais face à Saint-Delphin le samedi 14 novembre a profondément marqué Christophe Pontcharraud. Le coach rochelais n'a pas minci ses joueurs après une prestation jugée insuffisante en termes d'intensité et de combativité.

Une domination totale de Saint-Delphin

Les Girondines ont immédiatement imposé leur rythme et leur agressivité dès le coup d'envoi de ce match. Le score à la pause, affichant 38-19 en faveur de Saint-Delphin, reflétait parfaitement cette domination physique et technique sans appel. Les Rochelaises n'ont jamais réussi à trouver leur rythme de jeu face à une opposition aussi incisive.

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Christophe Pontcharraud a明确指出 que son équipe a été dominée dans l'engagement, ce qui a permis aux visiteuses de créer de nombreuses opportunités de paniers faciles. La pression exercée par Saint-Delphin a contraint les Maritimes à perdre la possession du ballon trop fréquemment et à se cantonner dans leur propre demi-terrain.

Le coach dénonce un manque de caractère

" Au-delà du résultat, je n'ai pas retrouvé l'attitude et l'état d'esprit dont nous avions fait preuve jusque-là ", a déclaré Christophe Pontcharraud après le sifflet final. Il a reconnu que ce déplacement serait compliqué, mais il s'attendait à une réponse plus ferme de sa part. L'équipe de Saint-Delphin, qui occupe actuellement la troisième place du classement, a montré pourquoi elle est intraitable à domicile.

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Le technicien rochelais a souligné que la difficulté ne résidait pas seulement dans la qualité de l'adversaire, mais dans la réaction de ses propres joueuses. Il a regretté que, après avoir été mises en difficulté, l'équipe ait trop facilement baissé les bras plutôt que de chercher à inverser la dynamique du match.

Des statistiques et des solutions pour l'avenir

Malgré la lourde défaite, certaines joueuses ont réussi à marquer des points pour leur équipe. Blandin a inscrit 15 points, suivie de Robert avec 12 points et Lebrun avec 10 points. Cellerier a ajouté 11 points, tandis que Benadda, Kahia, et Piedebout ont contribué à l'effort collectif avec 9, 7 et 4 points respectivement. Larregle et Tricoire ont également marqué à 5 et 4 points.

De leur côté, les joueuses de Saint-Delphin ont assuré la victoire avec des performances solides. I. Bouyer a terminé meilleure marqueuse avec 10 points, suivie par El Maslouhi avec 5 points et Hannon avec 6 points. Mané et Veneau ont également contribué avec 6 et 4 points, démontrant une efficacité collective redoutable.

Une leçon à tirer pour la suite de la saison

Christophe Pontcharraud a insisté sur la nécessité de travailler davantage sur l'agressivité et l'engagement lors des prochaines séances d'entraînement. Il a rappelé que son équipe est intraitable à domicile, ce qui explique son bon classement, mais qu'elle doit maintenir ce niveau d'intensité sur toutes les surfaces. La préparation de la semaine à venir sera cruciale pour retrouver la compétitivité nécessaire.

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