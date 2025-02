Basket Landes s'impose face à une accrocheuse Asvel et grimpe au classement

Basket Landes a remporté une victoire précieuse contre l'Asvel (79-75) ce dimanche, se hissant à la troisième place du classement. Malgré un match serré et marqué par les fautes, les Landaises ont su tirer profit de leurs opportunités, notamment grâce à la performance exceptionnelle de Leïla Lacan.

Leïla Lacan , armée de son tir sous le regard vigilant de sa capitaine Clarince Djaldi-Tabdi, est tout le symbole de Basket Landes qui a pu compter sur toutes ses joueuses pour arracher la victoire. Les Landaises ont dû s'employer pour venir à bout d'une Asvel plus qu'accrocheuse dans une rencontre marquée par les fautes, ce dimanche. Leur victoire 79-75 constitue une excellente opération au classement : les voilà troisièmes. C'est ce qu'on appelle un dimanche tout bénef.

En décrochant sa dixième victoire de la saison en championnat en venant à bout de Lyon (79-74), Basket Landes a idéalement remis le pied à l'étrier, après la trêve internationale, pour aborder une deuxième quinzaine de février copieuse à souhait, et emmagasiner au passage un bon bol de confiance. Il a aussi et surtout parfaitement rayé la première ligne de ses objectifs à court terme : sécuriser au plus vite, et a minima, une place dans le top 6 en vue de la qualification pour les play-offs. Désormais, les Landaises peuvent raisonnablement pousser le curseur vers le top 4, synonyme de quart de finale retour à domicile : avec les défaites de Charleville, Charnay et Angers, respectivement à Montpellier (86-57), à La Roche-sur-Yon (83-77) et à Chartres (72-71), elles ont bondi de deux rangs. Les voilà troisièmes du classement provisoire, à égalité avec Charleville et Charnay. Et avec au passage le point-average contre les Lyonnaises, candidates également à la qualification. Une volonté légitime, au vu de ce qu'elles ont montré ce dimanche sur le parquet de Mitterrand. Car rien ne fut simple pour Basket Landes, face à un adversaire réputé pour proposer des oppositions toujours surprenantes. Ce match-là, particulièrement serré et âpre dans les raquettes et ailleurs, n'a pas dérogé à la règle. Une impression renforcée par un trio arbitral prompt à manier du sifflet, la plupart du temps à très juste titre tant les confrontations se sont révélées musclées : 27 fautes contre les Landaises (et l’exclusion de Clarince Djaldi-Tabdi pour 5 fautes), 25 contre les Lyonnaises (et les renvois sur le banc définitifs d’Aïnhoa Risacher et Juste Jocyte). Et un nombre de lancers francs qui a largement contribué à faire gonfler le score : 26 réussis sur 30 accordés pour les premières, contre 25 sur 32 pour les secondes. Après Basket Landes - Lyon : « On n’a jamais été en panique », apprécie Luisa Geiselsöder. La pivot allemande a une nouvelle fois grandement contribué à la victoire de Basket Landes contre l’Asvel (79-74), ce dimanche après-midi à l’espace Mitterrand À ce jeu-là, les partenaires de Leïla Lacan se sont montrées les plus sereines, ou du moins les mieux à même de tenir leurs nerfs et gérer les moments tendus. À elle seule, l’arrière internationale, qui marche littéralement sur l’eau depuis quelques semaines, en a converti la bagatelle de 17 sur… 17 essais. Ce n’est que la première statistique notable de la Ruthénoise : 27 points inscrits à 57 % de réussite au global, 4 interceptions, 2 passes décisives, 11 fautes pour un excellent 34 d’évaluation (la sixième meilleure note de la saison). Phénoménal.« Il nous a manqué du contrôle mais aussi de l’entraide collective pour contrer la joueuse exceptionnelle qu’est Leïla. Il aurait fallu qu’on s’entende pour fermer l’accès au panneau », ne pouvait que constater après coup, admiratif, Yoann Cabioc’h, le coach lyonnais. Son homologue Julie Barennes, elle, relevait l’intelligence certaine de sa joueuse, qui sonnait littéralement la révolte, lors du troisième quart, alors que les Landaises étaient menées depuis la 18e minute. Destiny Slocum (8 points dont deux à 3 points) a parfois dû montrer les muscles pour garder le cap.« Elle a compris que nous aussi, on devait aller provoquer pour obtenir des lancers. » Les six qu’elle enquilla presque coup sur coup, en moins d’une minute (27). « L’instant Lacan » n’était pas terminé, et ce n’était que le premier : l’arrière vice-championne olympique rattrapait les quatre points marqués entre-temps par Harris d’un 3 points impeccable (60-54). Basket Landes : quand l’attrait de la WNBA vient troubler les préparatifs de la prochaine saison L’annonce de la signature de Leïla Lacan au Connecticut Sun et celle de la potentielle participation de Luisa Geiselsöder au camp d’entraînement des Dallas Wings ont suscité ces derniers jours bien des questions sur le visage du club landais la saison prochaine. Elle ne fut pas la seule à impulser la bonne énergie au moment opportun. Et c’est bien là le grand mérite de cette équipe, qui maîtrisait son affaire dans un premier quart conclu sans trop trembler à 23-15. Avant de passer de + 13 (à 28-15) au début du deuxième quart à -2 à la pause (37-39), bousculée par des Lyonnaises, cornaquées par Jocyte (17 points), piquant à tout-va. Puis de courir après le score, avant de reprendre la main, pour ne quasiment plus la passer, à la fin du troisième quart.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Basket Landes Asvel Leïla Lacan Classement Victoire Fautes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Basket Landes vise la Coupe de France face à l'Asvel à LyonBasket Landes prépare son quart de finale de la Coupe de France contre l'Asvel à Lyon ce samedi. Marie Pardon, meneuse de l'équipe, est déterminée à remporter la compétition et retrouve ses coéquipiers après une blessure. L'Asvel, en difficulté, cherche à se ressaisir face à la double tenant du titre.

Lire la suite »

Basket Landes : victorieuses de l’Asvel, les Landaises ont toujours l’esprit CoupeAprès ses quatre défaites consécutives Basket Landes a su se reprendre sur le parquet de l’Asvel pour arracher sa qualification (72-74). S’il a vacillé par moments, le club landais a su tenir bon en fin de partie

Lire la suite »

Coupe des Landes de basket : Élan Chalossais - Avenir Basket Chalosse, comme on se retrouveUne saveur particulière flottera pour ces quarts de finale de Coupe des Landes où les deux finalistes de l’an dernier se retrouvent.

Lire la suite »

Basket-ball (Nationale féminine 2) : les Espoirs de Basket Landes se rassurent face à AvrilléLa victoire des Landaises était espérée et attendue en cette 13e journée. Elle est arrivée naturellement face à une équipe d’Avrillé qui jouera le maintien en fin de saison (54-37)

Lire la suite »

Landes : La Coordination rurale progresse malgré la défaite aux élections agricolesMalgré une percée significative aux élections de la Chambre d’agriculture des Landes, la Coordination rurale (CR) n’a pas réussi à prendre le contrôle. Son président, Vincent Coco, annonce son ambition de remporter la victoire dans six ans, promettant de se faire entendre et de soutenir l’agriculture landaise. La colère agricole persiste, notamment en raison du manque de soutien de l'État et des difficultés rencontrées par les agriculteurs.

Lire la suite »

Paris Basket s'impose face à l'Asvel et rejoint Cholet en tête du classementLes Parisiens ont réalisé un retour spectaculaire en deuxième mi-temps pour battre l'Asvel (111-96) et rejoindre Cholet en tête du Championnat. TJ Shorts a été l'artisan de cette victoire, avec un score de 30 points et 12 passes décisives.

Lire la suite »