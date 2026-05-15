Basket, Foot, Weather Sports, Security, Driving, Local Sports

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On a l'ambition de monter en échelon : Audrey Sauret, directrice de L'Élan Béarnais, détaille la stratégie du club pour retrouver le sommet du basket, Mimian Mokoka annonce la couleur : ce titre de Champion d'Europe nous galvanise, MVP des finales Eurocup se livre dans le talk Noa Basket , JL Bourg vs Besiktas Istanbul : Bourg-en-Bresse décroche sa première coupe d'Europe après un match de finale haletant, Attention à ce match 2 : la JL Bourg face à son histoire et aux redoutables joueurs de Besiktas pour remporter la finale d' Eurocup , JL Bourg Basket en Eurocup : On n'est pas là pour participer, la gagne de François Lamy dans NoA BasketDIRECT, Basket : Suivez la seconde rencontre de la finale du championnat de France entre Basket Landes et Bourges, Bourges remporte la première manche de la finale du championnat de France avec la manière face à Basket Landes, J'ai hâte d'y être, le Tango Bourges Basket aborde cette finale de championnat de France avec confiance, C'est tellement d'émotion que j'en ai pleuré, la JL Bourg en fusion après sa victoire en Eurocoupe de basket, coupe du monde de basket : avec CO'met, Orléans détient une salle idéale pour accueillir la compétition, mais il lui manque un atout majeur, coupe de France de basket : Il y a beaucoup d'excitation avant cette rencontre, les Guerrières de Villeneuve-d'Ascq prêtes au combat face à Basket Landes, Avant d'aller à un entraînement, on vérifie la météo mais aussi le terrain, le longe-côte est une activité sportive très encadrée, après la noyade de deux pratiquants de longe-côte dans le Finistère, la question de la sécurité de ce sport en mer se pose0, célèbre entraîneur driver a remporté une course à Marseille avec une jument qu'il a élévé, Maxence Lacroix participe à la Coupe du monde de football, qui se déroule au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, une grande première pour le footballeur originaire d'Ajat, petite commune de Dordogne.





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