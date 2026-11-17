Le SLUC Nancy et l'Élan Chalon remportent des victoires éclatantes en FIBA Europe Cup. Les deux clubs français consolident leur position de leaders de leurs groupes respectifs.

La FIBA Europe Cup a connu une soirée décisive pour les représentants français lors de la septième journée de la phase de groupes, disputée le mardi 17 novembre. Le SLUC Nancy Basket et l' Élan Chalon ont livré des prestations magistrales, remportant leurs matches respectifs avec une avance écrasante de plus de trente points. Ces deux clubs de l'élite s'installent ainsi à la tête de leur groupe, profitant de ce résultat pour prendre une sérieuse option sur la qualification pour le second tour avant la trêve internationale.

Nancy écrase Pärnu et consolide son invincibilité

Le SLUC Nancy Basket a livré une démonstration offensive totale face aux Estoniens du BC Pärnu, s'imposant sur le score fleuve de 100 à 64 au Palais des Sports Jean-Weille. Ce résultat maintient l'inviolabilité du palais lorrain en coupe d'Europe, avec un bilan parfait de quatre victoires pour zéro défaite. Les Nancéiens ont pris les commandes dès l'entame du match, menant de treize longueurs à la fin du premier quart-temps (29-16) et étirant l'écart à vingt-quatre points à la pause (56-32).

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La réussite insolente derrière l'arc a joué un rôle déterminant dans cette victoire, avec quarante-sept pour cent de réussite à trois points pour Nancy contre seulement trente-deux pour leurs adversaires. L'arrière américain du club lorrain a été la révélation de la soirée, terminant meilleur marqueur et meilleur évaluateur de toute la journée européenne avec trente-et-un points inscrits et une note de trente sur seulement vingt-trois minutes de jeu. Le meneur letton du SLUC a complété ce tableau stratégique avec quatorze passes décisives, organisant une attaque sans faille.

Avec ce sixième succès en sept rencontres, le SLUC Nancy Basket consolide solidement sa première place du groupe D. Cette performance en coupe d'Europe permet aux Lorrains de redresser la tête après une période difficile en Betclic ÉLITE, où ils avaient offert la première victoire de Gravelines le week-end dernier. Leur inconsistance en championnat national contraste fortement avec leur domination totale sur la scène européenne.

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Chalon prend sa revanche sur Körfez Basket

Au Colisée, l'Élan Chalon a frappé un grand coup dans le choc au sommet du groupe F, battant le Körfez Basket, nouveau nom et localisation du club de Manisa, sur le score de 96 à 65. Les Bourguignons ont pris une éclatante revanche sur la défaite subie à l'aller en Turquie mi-octobre (74-65). Dès le premier acte, Chalon a étouffé la concurrence en menant 24 à 12 avant de résister à un léger retour adverse juste avant la mi-temps (46-37).

C'est au retour des vestiaires que la dynamique a basculé définitivement en faveur des Chalonnais. Le club a accéléré avec un troisième quart-temps à sens unique (26-10) et une série de quinze points consécutifs sans réponse, faisant voler en éclats la défense visiteuse. L'attaque chalonnaise a brillé par son adresse extérieure, inscrivant douze paniers à trois points avec quarante-quatre pour cent de réussite et affichant une adresse globale aux tirs de cinquante pour cent.

L'ailier du club bourguignon a été l'homme fort de cette offensive, terminant meilleur réalisateur de son équipe avec vingt-et-un points, bien épaulé par un collectif au complet. Le jeune joueur a également apporté une contribution significative en jouant vingt-quatre minutes, revenant pleinement de son alerte aux ischios-jambiers. Cette victoire met fin à la série de cinq victoires consécutives de Körfez et permet à l'Élan Chalon de prendre seul les commandes du groupe avec un bilan de cinq victoires pour deux défaites, à trois journées de la fin de cette première phase.

Implications pour la suite de la compétition

À trois journées de la fin de la phase de groupes, les deux clubs français se sont placés dans une position idéale pour espérer décrocher leur billet pour le second tour. La maîtrise affichée face à des adversaires estoniens et turcs démontre une nettesupériorité technique et mentale dans des contextes européens exigeants. Le SLUC Nancy et l'Élan Chalon ont ainsi transformé leur groupe en une forteresse, maximisant leurs chances de qualification avant l'arrêt de compétition.