Basket Féminin : La France s'impose au Luxembourg pour l'Euro 2027

L'équipe de France féminine de basket valide sa deuxième victoire en qualifications pour l'EuroBasket 2027 en battant le Luxembourg au Luxembourg avant de jouer contre l'Ukraine.

L'équipe de France féminine de basket a confirmé sa domination initiale dans les qualifications pour l'EuroBasket 2027 en remportant une victoire convaincante sur le Luxembourg. Cet affrontement, disputé dans la capitale luxembourgeoise, a permis aux Bleues d'assurer le double succès lors de leur début de campagne qualificative. La performance collective a été soutenue par une efficacité accrue en seconde période, malgré un démarrage hésitant des joueuses tricolores.

Un match à deux vitesses pour les Bleues

Le premier quart-temps a été marqué par des difficultés techniques pour l'équipe de France, qui a connu des imprécisions notables sur le plan de l'adresse. Le collectif de Jean-Aimé Toupane a enregistré treize balles perdues et n'a marqué que trois paniers sur sept tentatives à trois points à la pause. Ces statistiques ont mis en lumière une entame de match difficile pour les joueuses, qui ont dû chercher des solutions alternatives pour rester compétitives face à une défense luxembourgeoise.

Also read Paul Seixas se fixe 2027 comme horizon Tour de France

La meneuse landaise Marine Fauthoux a joué un rôle crucial pour relancer la machine française en première période. Avec six points inscrits durant ce quart-temps, elle a su rassurer le groupe et provoquer des fautes chez ses adversaires. Cependant, son intervention a été suivie d'un choc physique qui l'a contrainte à la prudence dans les périodes suivantes, limitant son temps de jeu par mesure de précaution de la part de l'encadrement technique.

La domination totale après la mi-temps

Le visage du jeu a radicalement changé au retour des vestiaires, grâce à l'impulsion décisive de Migna Touré. La joueuse a dirigé la tempo avec autorité, permettant à la jeunesse dorée du groupe de déployer son potentiel offensif et défensif. La France a ainsi étouffé son adversaire en imposant un rythme effréné, transformant une rencontre incertaine en un match à sens unique.

Advertisement

L'arrière de Prague Migna Touré a fait étalage de toute sa palette technique, concluant efficacement des situations de transition et sanctionnant les sorties de système adverse à trois points. Son bilan personnel s'est terminé à treize points, témoignant de son impact majeur sur le résultat. La différence de rythme s'est illustrée par des scores de quarts-temps massifs, avec un 14-26 au troisième quart et un 10-33 au quatrième, scellant définitivement la victoire.

Confrontation délocalisée face à l'Ukraine

Avec cette deuxième victoire en deux rencontres, la France poursuit son parcours sans défaite dans le groupe M des qualifications à l'EuroBasket 2027. Le prochain défi se profile dès mardi 17 novembre, avec un déplacement en Lettonie pour affronter l'Ukraine à Riga. Cette rencontre, bien que délocalisée, constitue le dernier choc de cette fenêtre de qualifications automnale pour les Bleues.

La suite de la campagne qualificative s'annonce déterminante pour consolider la position de leader du groupe M. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane devront maintenir cette intensité défensive et cette précision offensive face à des adversaires exigeants. L'objectif reste clairement d'assurer une qualification solide pour l'EuroBasket 2027 en maintenant un taux de réussite élevé sur l'ensemble des matchs restants.