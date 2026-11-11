Basile Bourgnon remporte la Route du Rhum Ocean Fifty à 24 ans

À 24 ans, Basile Bourgnon devient le plus jeune vainqueur de la catégorie Ocean Fifty de la Route du Rhum, franchissant la ligne à 1h12 en Guadeloupe. Son parcours rappelle celui de son père, Laurent Bourgnon, disparu en 2015.

À 24 ans, Basile Bourgnon s'impose comme le plus jeune gagnant de la catégorie Ocean Fifty de la prestigieuse Route du Rhum. Sa traversée, mesurée à 1h12 en Guadeloupe, correspond à un temps de 6h12 à Paris, deux minutes avant le vainqueur Imoca, Corentin Horeau. Dès son premier essai, l'ancien compétiteur du Solitaire du Figaro se place à la tête de la course, devenant ainsi le deuxième plus jeune vainqueur d'une catégorie du Rhum après Ellen MacArthur.

Course inaugurale et stratégie en mer

Prévu à Saint‑Malo, le départ de Bourgnon a été marqué par un coup de canon immédiat, lui offrant un avantage initial. Cependant, des avaries subites l'ont porté à la traîne durant les premiers jours, laissant place à ses rivaux Thibaut Vauchel‑Camus et Pierre Quiroga. Malgré ces écueils, la multicoque de 50 pieds d'Edenred a maintenu sa pression, bénéficiant d'une navigation technique et d'une gestion rigoureuse de la météo.

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Réseau familial et héritage marin

Le père de Basile, Laurent Bourgnon, accompagnait déjà l'épreuve en 2004, terminant troisième avant de remporter la course en 1998. Le drame de 2015, lorsque Laurent est tragiquement disparu lors d'un accident de plongée en Polynésie française, a laissé une empreinte profonde sur le jeune marin. Cette tragédie a inspiré Basile à poursuivre les rêves de son père, comme il a expliqué à l'AFP avant le départ : "c'est la transatlantique de mes rêves".

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Corentin Horeau, la figure complémentaire

En parallèle, le fellow de Trinité‑sur‑Mer, Corentin Horeau, a conquérir la catégorie Imoca, concluant sa traversée en 9h17m12s. Ancien champion du Solitaire du Figaro, il a pris l'avantage initial dans la zone de dévent des Açores, montrant une maîtrise exceptionnelle de la météo. Ses succès soulignent l'importance de la préparation mentale et de la capacité à s'adapter aux aléas de la mer.

Conséquences et avenir pour le relayage maritime

Le triomphe de Bourgnon en Ocean Fifty renforce l'image de la Route du Rhum comme plateforme d'émergence de talents. Il ouvre également un débat sur la structuration des équipages multicoques et la nécessité de renforcer les partenariats entre skippers, architectes navals et sponsors. Le prochain créneau de la course est prévu pour 2025, où une nouvelle génération de marins devra suivre le pavé gagné par des pionniers comme Bourgnon et Horeau.