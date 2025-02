Bas Smets, Architecte Paysagiste : Repenser Paris Face aux Changements Climatiques

Bas Smets, lauréat du concours pour le réaménagement du parvis de Notre-Dame, est l'invité d'Ali Baddou. Il explique son concept de « paysage augmenté » et comment il utilise Paris comme cas d'étude pour ses étudiants à Harvard. Ensemble, ils imaginent des solutions pour rendre la ville plus résiliente face aux changements climatiques, en utilisant des arbres, des microclimats et l'eau pour créer un espace urbain plus agréable et durable.

Bas Smets , architecte paysagiste et lauréat du concours pour le réaménagement du parvis de Notre-Dame , est l'invité d'Ali Baddou. Smets est connu pour son concept de « paysage augmenté » et sa réflexion sur la relation entre la nature et la ville. Il enseigne actuellement à Harvard et utilise Paris comme cas d'étude pour ses étudiants, leur demandant de repenser les espaces urbains face aux changements climatiques.

\Smets a demandé à ses étudiants de repenser Paris sous quatre scénarios temporels : 2025, 2050, 2075 et 2100, en considérant un degré croissant de changements climatiques. Son objectif est de transformer l'espace public en un lieu où l'on peut agir sur les éléments climatiques tels que le vent, l'ombre et la température, créant ainsi un microclimat qui rend la ville plus résiliente. \Smets envisage des solutions comme la plantation d'arbres dans les avenues, la transformation des places en espaces végétalisés et la réutilisation des bâtiments publics pour créer des microclimats tempérés. Pour un scénario catastrophe à cinq degrés, il propose de transformer les carrières de calcaire de Paris en espaces de refuge contre la chaleur. En ce qui concerne le parvis de Notre-Dame, Smets imagine une clairière bordée d'arbres qui captent le vent de la Seine et produisent de l'évapotranspiration. De plus, il suggère d'utiliser un réseau d'eau non potable pour créer une fine lame d'eau qui rafraîchirait l'air par évaporation. Smets considère que chaque lieu peut être lu comme un paysage et qu'une ville représente une opportunité d'accélérer le processus naturel de succession écologique. Son objectif est de concevoir des sols et une écologie résilients dans les espaces urbains





