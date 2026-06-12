Bars et pubs à Dijon diffusent les matchs de la Coupe du monde 2026

Certains bars et pubs à Dijon diffuseront les matchs de la Coupe du monde 2026 sur grand écran, afin de permettre aux supporters français de suivre le parcours de l’équipe de France avec une ambiance festive et des bières fraîches.

Pour encourager les Bleus pendant la Coupe du monde 2026, plusieurs bars et pubs à Dijon diffuseront les matchs sur grand écran . Voici notre sélection.

La Coupe du Monde 2026 démarre et les matchs seront retransmis dans de nombreux bars à Dijon. Ici une terrasse lors d’une finale du Top14.est officiellement lancée. Ce jeudi 11 juin, le Mexique a donné le coup d’envoi de la compétition. Les supporters français devront encore patienter quelques jours avant.

Les hommes de Didier Deschamps disputeront leur premier match le mardi 16 juin face au Sénégal, avant d’affronter l’Irak puis la Norvège lors de la phase de groupes. Pour suivre le parcours de l’équipe de France, de nombreux établissements dijonnais ont prévu de diffuser les matchs. Ambiance festive, bières fraîches et chants de supporters devraient être au rendez-vous. Voici notre sélection des meilleures adresses où vibrer devant les matchs des Bleus à l’occasion de la diffusion des matchs des Bleus.

Pour cela, The Blue Dog met les moyens : un grand écran à l’extérieur et plusieurs télévisions à l’intérieur de l’établissement. Comme en témoigne la première phrase sur son site internet : « Au cœur de Dijon, sur la vibrante place Émile Zola, l’incontournable de Dijon pour boire, manger et vibrer devant les grands matchs !





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