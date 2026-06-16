Bars de Nantes diffusent les matchs de la Coupe du monde 2026 avec animations

Dans le centre-ville de Nantes, plusieurs bars ont annoncé diffuser les rencontres de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Certains proposent même des animations. De nombreux bars de Nantes diffuseront les matchs de la Coupe du monde 2026. Certains proposent même des animations. ©Illustration / Adobe Stock. Si vous n'avez pas envie de regarder le match de votre canapé, les bars de Nantes proposent plein d'autres solutions, que ce soit pour ce match mais aussi pour tous les autres. En voici quelques-uns qui ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour soutenir l'équipe de France.

Dans le centre-ville de Nantes, plusieurs bars ont annoncé diffuser les rencontres de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. On fait le point sur les animations.

De nombreux bars de Nantes diffuseront les matchs de la Coupe du monde 2026. Certains proposent même des animations. ©Illustration / Adobe Stock. Si vous n'avez pas envie de regarder le match de votre canapé, les bars de Nantes proposent plein d'autres solutions, que ce soit pour ce match mais aussi pour tous les autres.

En voici quelques-uns qui ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour soutenir l'équipe de France





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