Barron Trump, fils de Donald Trump, a fait une rare apparition publique à la Maison Blanche le 24 novembre lors de la cérémonie de Thanksgiving. Retour sur cette sortie médiatique inattendue.

Barron Trump, le plus jeune fils de Donald Trump, est apparu pour la première fois en public depuis plusieurs mois. Le jeune homme a assisté à la traditionnelle grâce présidentielle annuelle de son père à la Maison Blanche le mardi 24 novembre dernier. Cette sortie marque la fin d'une période de cinq mois où il est resté absent des caméras. Sa présence a été remarquée aux côtés de sa mère, Melania Trump.

Cérémonie Thanksgiving et présence familiale

À l'occasion de cette cérémonie de Thanksgiving, le président américain a accordé sa grâce annuelle à deux dindes, baptisées Freedom et Feathers. Barron Trump, né en 2006, accompagne sa mère lors de cet événement annuel. Il est le cinquième enfant du président et son seul fils avec Melania Trump. Pendant le premier mandat, il était devenu le plus jeune enfant à vivre à la Maison Blanche depuis John-John Kennedy.

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Rôle dans la campagne et influence médiatique

Longtemps resté en retrait, Barron Trump s'est fait remarquer pendant la dernière campagne présidentielle. Il était présent lors de plusieurs discours de son père, participant activement à chauffer la foule. Donald Trump a souligné le rôle important que son fils aurait joué dans sa victoire, notamment grâce à ses conseils sur les nouveaux médias et sa connaissance des habitudes du jeune électorat.

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Discretion et vie étudiante à New York

Du haut de ses 2,06 mètres, sa silhouette avait attiré les regards lors de la cérémonie d'investiture. Cependant, il préfère généralement éviter les apparitions publiques. Avant celle de Thanksgiving, sa dernière apparition remontait au mois de juin à la Maison Blanche. Il s'agissait d'un événement organisé par l'UFC, l'organisation spécialisée dans les combats de MMA. Étudiant à la Stern School of Business de l'université de New York, il se fait rare lors des événements officiels.

Sécurité et intégration sociale complexe

Dans une récente interview accordée à CNN, sa mère Melania Trump le décrivait comme quelqu'un de sélectif et de secret. Sa sécurité est étroitement encadrée par les agents des services secrets. Cet environnement complique son intégration et la nouer des liens avec ses camarades. Certaines rumeurs indiquent qu'il aurait rejoint la Maison Blanche pour poursuivre ses études dans une université de Washington, aux États-Unis.