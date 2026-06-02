Barrière du Médoc : fermetures de magasins et réinventement de l’attractivité

La barrière du Médoc, un poumon commercial du Bouscat, est marquée par plusieurs fermetures de magasins. La Ville entend accompagner les commerçants et mettre en place des actions pour réinventer l’attractivité de la barrière. La création d’un événement festif et la végétalisation de cet axe traversé par le tramway sont envisagées pour la vitalité de la barrière du Médoc.
Marquée récemment par plusieurs fermetures de magasins , la barrière du Médoc, poumon commercial du Bouscat, doit se réinventer pour garder son attractivité. La Ville entend accompagner l’association des commerçants.
En réflexion : la création d’un événement festif et la végétalisation de cet axe traversé par le tramwaya vitalité de la barrière du Médoc n’est pas à son pic de forme, loin s’en faut. En témoigne le baromètre des rideaux baissés des deux côtés de cet axe, symbole du petit commerce bouscatais. Jaly, magasin de vêtements pour femmes : fermé depuis des mois. Beauty Success, idem.
À la surprise générale, la parfumerie a tiré sa révérence le 15 février, au lendemain de la Saint-Valentin. Petite institution locale, après 68 années de bons et loyaux services. D’autres enseignes se sont éclipsées comme Les Enfants terribles, Blue Age ou la banque CIC. Véritable institution de la barrière du Médoc, l’établissement fondé en 1958 vient de fermer définitivement ses portesAu-delà des départs, c’est surtout la difficulté à trouver des repreneurs qui saute aux yeux.
Les devantures se figent et la vacance commerciale perdure. Sensible, le sujet s’est invité dans la campagne électorale, puis au conseil municipal. L’arrivée du tramway a bouleversé la physionomie de l’avenue de la Libération-Charles-de-Gaulle. En mixant boutique physique et animation Instagram, certains s’en sortent, montrent une voie possible.
Le Bouscat reste une ville qui attire. On le voit au niveau de l’immobilier. Les gens viennent ici par choix, pas par contrainte. Jean-Mathieu Laborde est le nouveau propriétaire de L’Embuscade.
L’établissement fait restaurant le midi et bar le soir, avec des animations à thème tous les jeudis et un DJ set tous les derniers vendredis de chaque mois. Soutenir l’attractivité de la barrière du Médoc passe par des actions d’accompagnement. La municipalité entend prendre sa part. Comment ?
En autorisant par exemple l’installation de terrasses éphémères sur les trottoirs sans froisser la charte du bon voisinage. La brasserie Le Bouscat a la sienne
