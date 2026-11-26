Le tribunal administratif rejette la requête de cinq pharmacies opposées au transfert de l'officine de Barjouville vers le centre E.Leclerc, validant l'installation effective de l'établissement.

Le contentieux entourant l'implantation de la pharmacie de Barjouville, située près de Chartres, connaît une issue majeure avec le rejet du recours intenté par cinq concurrentes. Malgré les tentatives répétées de ces officines pour bloquer le transfert, l'établissement est désormais opérationnel dans ses nouveaux locaux situés au sein du centre commercial E.Leclerc de la commune. Cette décision met temporairement un terme aux contestations juridiques visant à annuler l'autorisation donnée par l'Agence régionale de santé pour ce déménagement.

Détails de l'installation et cadre légal du transfert

L'installation effective de la pharmacie de Barjouville dans le pôle commercial E.Leclerc a été rendue possible grâce à une autorisation délivrée par l'Agence régionale de santé. Le transfert de l'officine, qui occupait auparavant ses anciens locaux aux numéros 27 et 29 de la rue de Vaugautier en centre-bourg, est officiellement en vigueur depuis le 14 août 2026. Cette implantation dans un centre de distribution régionale a provoqué une vive opposition de la part de cinq pharmacies voisines, estimant que cette concentration de l'offre au détriment du centre-ville était préjudiciable à leur activité.

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Les cinq requérantes, toutes situées dans les communes voisines de Barjouville, avaient saisi la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans pour contester cette nouvelle configuration spatiale. Elles arguaient du chevauchement de leurs zones de chalandise respectives et du risque de détournement de clientèle. Pour elles, ce déménagement n'était motivé par aucun besoin avéré supplémentaire de la population locale, mais visait uniquement à capturer une part de marché plus large au détriment du maillage officinal traditionnel existant dans le secteur.

Arguments des parties en conflit sur l'accès et l'impact

Les pharmacies opposées au projet ont fait valoir que la population de Barjouville comprend des résidents dépourvus de véhicule automobile. Elles soulignaient que les cheminements piétonniers n'avaient pas évolué de manière significative depuis 2019, ce qui pourrait rendre l'accès aux nouveaux locaux difficile pour certains habitants. Selon elles, ce changement de localisation créait un défaut d'approvisionnement potentiel pour la population d'origine du secteur, qui dépendait historiquement de la proximité de l'ancienne pharmacie.

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En réponse à ces critiques, la pharmacie de Barjouville a défendu la faisabilité de son nouveau projet en assurant que la population locale est fortement motorisée. Elle a également mis en avant les aménagements réalisés pour faciliter l'accès au nouveau bâtiment, dont un revêtement de sol adapté pour les piétons. L'Agence régionale de santé a soutenu cette position, confirmant que les conditions d'accès respectaient bien les réglementations en vigueur et que la desserte médicale n'en serait pas compromise.

Résultat de l'ordonnance et conséquences financières immédiates

La juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a constaté dans son ordonnance que la pharmacie de Barjouville avait déjà ouvert ses nouveaux locaux et dispensait activement des médicaments à ses usagers depuis l'installation. Elle a estimé que l'arrêté autorisant le transfert était donc totalement exécuté, même si le maire de la commune avait précédemment mis en demeure l'officine de se conformer strictement au code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, la requête des cinq concurrentes a été déclarée sans objet et a dû être rejetée par la justice.

Cette décision impose immédiatement une sanction financière aux pharmacies ayant intenté l'action en référé. Elles devront verser solidairement la somme de 1.500 euros à la pharmacie de Barjouville pour couvrir ses frais de justice engagés lors de cette procédure. Si les contestations persistent, le dossier pourrait être examiné par le tribunal administratif d'Orléans sur le fond, et les requérantes pourraient tenter de réclamer une réparation pour le préjudice allégué si l'autorisation initiale venait à être jugée illégale.

Cet événement s'inscrit dans une longue histoire de litiges relatifs à l'urbanisme commercial et pharmaceutique dans la région. Une première autorisation de transfert avait été annulée par le tribunal administratif d'Orléans en avril 2019, décision confirmée en octobre 2020 par la cour administrative d'appel de Nantes. À cette époque, les magistrats avaient jugé les accès insuffisants pour garantir une desserte aisée, malgré les exigences du code de la santé publique, ce qui rend d'autant plus significative la validation actuelle de l'implantation au centre commercial.