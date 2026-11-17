Jordan Bardella défend ses propositions sur les retraites et la dette lors d'un direct sur Europe 1-CNews, tout en rejetant les accusations de Mediapart.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est exprimé ce mardi 17 novembre lors de l'émission " Face à Jordan Bardella ", présentée par Laurence Ferrari sur les ondes d' Europe 1 et CNews. Cet entretien a permis au candidat d'aborder plusieurs dossiers sensibles, notamment les manifestations contre la vie chère, la colère des lycéens et les perspectives de l'élection présidentielle de 2027. En tant que figure ambitieuse visant la fonction de Premier ministre, il a utilisé cette tribune pour exposer sa vision des réformes structurelles de la France.

Réforme des Retraites et Démographie

Le président du Rassemblement national juge que le système des retraites actuel est insoutenable, invoquant à la fois un déséquilibre démographique majeur et une injustice fondamentale dans le calcul des cotisations. Il souligne que le premier emploi stable en France n'est généralement accessible qu'à l'âge de 27 ans, ce qui reporte l'entrée sur le marché du travail bien au-delà de la trentaine. Selon cette analyse, une société où l'insertion professionnelle stable tarde autant ne peut être considérée comme satisfaisante.

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Jordan Bardella propose donc d'ajuster les règles de cotisation en fonction du moment d'entrée sur le marché de l'emploi. Il estime que ceux qui accèdent plus tardivement aux postes stables devraient cotiser moins longtemps que les autres. Cette proposition s'accompagne d'un rejet de l'orientation systématique des jeunes vers des cursus universitaires longs, comme la troisième année de sociologie, au profit d'une valorisation des métiers manuels et professionnels. Il annonce la mise en place d'un collège modulaire pour réhabiliter l'apprentissage et les filières techniques, mettant fin à ce qu'il qualifie de bashing against ces secteurs.

Assainissement des Finances Publiques

Face à une crise de la dette qualifiée d'extrêmement violente, où les intérêts de remboursement menacent de devenir la première dépense de l'État, le candidat du RN promet une restructuration budgétaire majeure. Il accuse l'incertitude post-dissolution d'avoir créé des craintes chez les chefs d'entreprise et les créanciers internationaux. Pour lui, seule sa formation politique peut apporter la stabilité nécessaire en obtenant une majorité. Son programme vise à réaliser l'une des plus grandes opérations de nettoyage des finances publiques depuis l'ère du général de Gaulle.

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L'objectif chiffré affiché est d'atteindre 140 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat. Cette trajectoire s'appuierait sur une " règle d'or " constitutionnelle interdisant à tout gouvernement de voter un budget aggravant la dette. Le Rassemblement national entend rationaliser le fonctionnement de l'État en réduisant les dépenses sociales inutiles, la bureaucratie administrative et les contributions européennes excessives. Cette rigueur budgétaire doit servir de socle à une relance économique.

Stratégie Économique et Patriotisme

Outre la réduction des dépenses, la stratégie du candidat inclut une politique économique pro-entreprise visant à délester les entreprises françaises de leur charge administrative. Il cible spécifiquement les impôts sur la production, estimés être deux fois plus élevés que la moyenne européenne, pour les supprimer afin de redonner de la compétitivité. Il promet également de garantir un prix national de l'électricité stable grâce au développement de l'énergie nucléaire, présentant cela comme une condition sine qua non de la souveraineté énergétique.

Le projet s'oriente également vers un patriotisme économique agressif dans les appels d'offres publics. La proposition principale stipule que les entreprises produisant et employant en France bénéficieront d'une priorité absolue dans l'attribution des marchés publics. Cette mesure vise à récompenser l'emploi local et la production nationale, créant un cercle vertueux économique en dehors des normes libérales traditionnelles. L'objectif est de " relancer la machine " industrielle française en favorisant les acteurs nationaux.

Conflit avec Mediapart sur l'Antisémitisme

En marge des questions économiques, Jordan Bardella a tenu à répondre aux accusations d'antisémitisme formulées récemment par le média Mediapart. Il a qualifié ce journal de publication d'extrême gauche, lui reprochant d'engager depuis le mois de septembre une opération de déstabilisation visant à le faire échouer politiquement. Il a fermement contesté les faits, déclarant ne rien avoir à se reprocher et affirmant être actuellement poursuivi en justice pour diffamation et faux et usage de faux à son encontre.

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Il a rappelé que la justice ne lui demandait aucune explication supplémentaire et qu'il n'était sous le poids d'aucune nouvelle enquête pénale. Le président du Rassemblement national a insisté sur ses convictions personnelles contre l'antisémitisme, soutenant que de nombreux compatriotes de confession juive le considèrent comme un rempart face à l'ultra-gauche et à la montée de l'idéologie islamiste. Il rejette ainsi toute responsabilité dans les accusations médiatiques, qualifiant la publication d'être coutumière des condamnations pour diffamation.