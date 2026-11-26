Le président du RN conteste formellement les nouveaux écrits antisémites publiés par Mediapart et Le Monde. Il accuse une chasse à l'homme tandis que les enquêteurs présentent de nouvelles preuves.

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a réitéré ce jeudi sa contestation formelle des éléments concernant des écrits antisémites publiés par les rédactions de Mediapart et Le Monde. Il a qualifié cette couverture médiatique d'une véritable chasse à l'homme visant à nuire à son image et à celle de son mouvement politique au moment où les élections approchent.

Les révélations d'Antton Rouget

Antton Rouget, journaliste à Mediapart et auteur principal de l'enquête, a affirmé que l'interlocuteur principal est quelqu'un qui connaît physiquement Jordan Bardella. Il a souligné que ce qu'ils révèlent ce matin, ce sont des dizaines de nouveaux messages échangés sur la messagerie Signal entre 2014 et 2016, qui semblent impliquer directement le président du parti d'extrême droite.

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Ces messages, qui comportent des propos jugés antisémites, ont été rendus publics par les deux titres de presse dans le but d'éclairer l'opinion publique sur l'histoire numérique de l'homme politique. Rouget insiste sur le fait que ces éléments s'ajoutent à ceux déjà dévoilés lors d'enquêtes précédentes, créant un ensemble documentaire qu'il estime difficilement contestable.

La réponse catégorique du RN

Jordan Bardella réfute catégoriquement être l'auteur de ces écrits dans un communiqué officiel. Il qualifie ces révélations de tentatives de discréditation politique et nie tout lien avec les propos tenus dans les conversations diffusées. Le Rassemblement National considère ces publications comme une attaque coordonnée destinée à détourner l'attention des enjeux économiques et sociaux.

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Des membres du parti et des proches de Bardella ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils perçoivent comme un traitement sélectif et injuste par certains médias traditionnels. Ils soutiennent que ces accusations sont infondées et cherchent à miner la crédibilité de l'opposition au gouvernement actuel en utilisant des méthodes jugées excessives.

Les réactions de Robert Ménard

Robert Ménard, maire DVD de Béziers et cofondateur de Reporters sans frontières, a pris position publiquement sur cette affaire. Il a déclaré qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et que la gravité des propos évoqués mérite une attention particulière de la part des institutions. Ménard a également questionné les propos de Teddy Riner sur l'Ukraine, demandant comment un sportif pouvait tenir de tels discours.

En outre, l'ONG Reporters sans frontières a saisi l'Arcom pour demander une suspension de CNews, estimant que la ligne éditoriale de la chaîne franchit les limites de la liberté d'expression. Ménard a réagi à cette initiative en parlant de nouvelle censure en France, contestant la légitimité d'une telle ingérence réglementaire dans le paysage médiatique national.

Tensions à la Sorbonne Nouvelle

Des tensions ont également éclaté devant le campus Nation de la Sorbonne Nouvelle, où Bruno Retailleau se trouvait. Ce dernier a annoncé qu'il était venu pour dire que ça suffit, face au blocage organisé par des étudiants qui contestaient sa présence. Ces événements illustrent le climat politique tendu qui règne actuellement dans les universités françaises et parmi les jeunes générations.

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Le monde universitaire est divisé sur la gestion de ces affaires et la place de la parole politique dans les espaces académiques. Les étudiants présents ont affirmé vouloir protéger l'intégrité de leur établissement contre ce qu'ils considèrent comme une instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins de campagne électorale.