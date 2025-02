Bardella appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à la guerre commerciale américaine

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, appelle l'Europe à riposter face aux mesures protectionnistes de Donald Trump et à sortir de sa naïveté. Il reconnaît des divergences d'opinions au sein de son groupe, mais insiste sur l'unité face à la volonté de changer le fonctionnement de l'Union européenne.

Dans la guerre commerciale actuelle, l'Europe se montre encore trop naïve, tandis que les États-Unis se protègent activement. C'est l'analyse de Jordan Bardella , président du Rassemblement national et chef des Patriotes pour l'Europe. Dans un entretien accordé le mardi 11 février, il appelle l'Europe à sortir de cette naïveté face aux mesures protectionnistes prises par Donald Trump , notamment les droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium.

Bardella reconnaît une « diversité » d'opinions au sein de son groupe d'extrême droite, certains membres ayant même participé à l'investiture de Trump à Washington début janvier. « Je pense qu'on n'a pas le choix que de répondre par plus de protectionnisme aux frontières et en même temps plus de liberté donnée à nos entreprises. Et le problème, c'est que le Green Deal entrave aujourd'hui la croissance. Trump sur le papier c'est une bonne chose pour les Américains, c'est une mauvaise chose pour les Européens. Dans la guerre commerciale, nous, on est encore à la naïveté, alors qu'eux, ils se protègent. » souligne Bardella. Malgré cette diversité d'opinions et des divergences nationales, le Rassemblement national reste uni dans sa volonté de changer le fonctionnement de l'Union européenne, notamment sur la question migratoire. Bardella insiste sur le rôle de la France comme interlocuteur privilégié des États-Unis, et non pas comme un vassal. « Je ne vois pas la France comme vassal des États-Unis d’Amérique, mais au contraire comme un interlocuteur privilégié », affirme-t-il. Les Patriotes, désormais troisième force politique au Parlement européen, cherchent à s'imposer comme un acteur incontournable en Europe. Bardella dément les accusations d'absentéisme, affirmant que le travail effectué par ses collègues impressionne les citoyens et que leur présence à Bruxelles est essentielle pour défendre les intérêts de la France.





