Barcelone se prépare à la visite historique du pape Léon XIV avec un dispositif de sécurité exceptionnel

Le pape Léon XIV effectue sa première visite à Barcelone du 9 au 10 juin 2025, dans le cadre du centenaire de la mort d'Antoni Gaudí. Un dispositif sécuritaire sans précédent est déployé avec 6000 policiers, des fermetures de rues et de stations de métro. Au programme : messe au stade olympique, visite d'une prison, du monastère de Montserrat et rencontre avec des migrants, culminant par une grande messe à la Sagrada Família où il bénira la tour de Jésus, nouvelle plus haute église du monde. Une surprise musicale est attendue.

Reportage. Un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place à Barcelone pour la visite du pape Léon XIV, avec 6000 policiers déployés et une partie de la ville fermée à la circulation.

Cette visite, la première d'un pape à Barcelone depuis celle de Benoît XVI en 2010, s'inscrit dans le cadre du centenaire de la mort de l'architecte Antoni Gaudí. Les célébrations s'étaleront sur deux jours. Le mercredi 10 juin, le pape célébrera une grande messe dans la basilique de la Sagrada Família, où il inaugurera et bénira la tour de Jésus, désormais la plus haute église du monde avec ses 172,5 mètres.

La basilique, presque achevée, attend encore la construction de son entrée principale. La messe, prévue à 19h30, réunira environ 4000 personnes dont 2800 invités et 1200 catholiques des paroisses locales. Elle sera retransmise mondialement et des écrans géants seront installés à l'extérieur. Le roi et la reine d'Espagne ainsi que le chef du gouvernement Pedro Sánchez seront présents.

Avant cet événement majeur, le pape célébrera une autre messe le mardi 9 juin au stade olympique devant 35000 personnes. Le lendemain, il se rendra dans une prison catalane pour rencontrer des détenus, puis visitera le monastère de Montserrat. Il terminera son séjour dans les locaux de Caritas dans le quartier du Raval, l'un des plus pauvres de Barcelone.

Ce choix de rencontres reflète la volonté du pape Léon XIV, selon les observateurs, de se positionner radicalement en faveur des plus démunis, conformément à ses déclarations précédentes. Le pape, qui parle couramment espagnol après vingt ans passés au Pérou, s'exprimera également en catalan lors de la messe à la Sagrada Família. Le dispositif sécuritaire, qualifié d'exceptionnel par les autorités, comprend le survol du quartier de la Sagrada Família par un hélicoptère de la police catalane dès le jeudi précédent.

Plusieurs stations de métro seront inaccessibles et des restrictions de circulation seront en vigueur. Par ailleurs, un événement surprise est annoncé à l'issue de la messe du 10 juin. Des rumeurs évoquent la possible présence de la chanteuse catalane Rosalía, dont le dernier album Lux multiplie les références à la foi. Les organisateurs, comme Xavier Purcallà, restent discrets sur ce sujet, affirmant seulement que dévoiler plus de détails gâcherait la surprise.

Les travaux de la Sagrada Família, qui durent depuis plus de 140 ans, devraient bientôt prendre fin, même si la date exacte de l'achèvement reste incertaine





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