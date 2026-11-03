Barcelone-Aston Villa : Diffusion, chaîne TV et streaming pour la 4e journée de Ligue des champions

Suivez FC Barcelone contre Aston Villa ce mardi 3 novembre à 21h. Découvrez la chaîne TV CANAL+ LIVE 4 et les options de streaming pour la 4e journée de Ligue des champions.

Le FC Barcelone affronte l' Aston Villa ce mardi 3 novembre à 21h au Spotify Camp Nou. Cette rencontre de la 4e journée de Ligue des champions se diffuse sur CANAL+ LIVE 4.

Calendrier et lieu du match européen

Le coup d'envoi de ce duel comptant pour la phase de ligue de la Ligue des champions est fixé à 21h précises. Le FC Barcelone accueille les Anglais dans son stade historique pour tenter de rebondir après sa défaite contre le PSG. Les Blaugrana occupent la 8e place du classement actuel avec un bilan qui nécessite une réaction immédiate. L'équipe catalane reprend sa compétition à domicile après un déplacement difficile au Parc des Princes où elle s'est inclinée sur le score de 4 à 2.

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L'Aston Villa arrive à Barcelone avec une dynamique particulière. L'équipe d'Unai Emery occupe la 2e position du classement général avec trois victoires en trois matchs. Les Anglais entendent poursuivre leur parcours sans faute dans cette première phase de la compétition. Leur ambition de rester invaincus se heurtera à la ferveur du public catalan au Spotify Camp Nou.

Conditions de diffusion télévisuelle

Cette rencontre de haut niveau sera diffusée en direct sur la chaîne CANAL+ LIVE 4 en France. Les abonnés disposent de plusieurs options techniques pour regarder le match. L'intégralité de la rencontre est accessible via l'application CANAL+ sur ordinateur, tablette ou smartphone. La qualité de la diffusion dépendra du type d'abonnement souscrit par le spectateur.

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Le groupe Canal+ gère une programmation européenne dense ce soir-là. Plusieurs matchs se déroulent simultanément à 21h ce mardi 3 novembre. La chaîne répartira les affiches majeures sur ses différentes chaînes pour offrir un choix aux téléspectateurs. Il est possible de suivre le multiplex contenant les sept rencontres programmées lors de cette soirée exceptionnelle de la Ligue des champions.

Contexte tactique et enjeux sportifs

Le FC Barcelone cherche à regagner rapidement confiance après son échec parisien. La défaite 4-2 contre le PSG a marqué le moral de l'effectif catalan. Le soutien du public du Spotify Camp Nou est crucial pour renverser la tendance. Le match contre Aston Villa représente une opportunité idéale pour récupérer des points précieux.

De son côté, l'Aston Villa de Unai Emery confirme son statut de favori parmi les outsiders. Les trois succès consécutifs démontrent une solidité tactique remarquable. L'équipe anglaise ne craint pas l'épreuve du stress en Europe. Sa mission à Barcelone est de maintenir son invincibilité face à une formation blessée par sa récente défaite.

Autres rencontres de la journée

Cette 4e journée de Ligue des champions propose une carte complète des affrontements européens. Le Bodø/Glimt reçoit le LOSC Lille dans une autre affiche importante. Le club norvégien tente de prolonger sa série de résultats positifs contre les Dogues.

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Le PSG joue également ce soir contre le Villarreal CF. Les Parisiens cherchent à effacer les souvenirs de leur défaite 4-2. Cette victoire est indispensable pour relancer leur campagne en Ligue des champions. Toutes ces rencontres se suivent dans la soirée pour le plus grand plaisir des supporters.