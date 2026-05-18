Barbra Streisand annule sa venue au festival de Cannes, Park Chan-Wook rêve de faire un film en France, et plus encore

Un aperçu des dernières nouvelles, avec des sujets tels que la blessure du genou de Barbra Streisand, le rêve de Park Chan-Wook de faire un film en France avec des acteurs français, des marches et contre-marches à Londres, et la guerre au Moyen-Orient.

La star américaine Barbra Streisand a annulé sa venue au festival de Cannes pour recevoir une Palme d'or d'honneur en raison d'une blessure au genou.

Le festival maintient toutefois un hommage à la comédienne et chanteuse de 84 ans prévu samedi et lui souhaite un prompt rétablissement. Le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook rêve de faire un film en France avec des acteurs français. Des dizaines de milliers de personnes dans la rue à Londres pour une marche d'extrême droite et une contre-manifestation propalestinienne. Guerre au Moyen-Orient: plusieurs pays de la région condamnent l'attaque près d'un site nucléaire aux Émirats arabes unis





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