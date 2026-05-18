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Barbra Streisand annule sa venue au festival de Cannes, Park Chan-Wook rêve de faire un film en France, et plus encore

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Barbra Streisand annule sa venue au festival de Cannes, Park Chan-Wook rêve de faire un film en France, et plus encore
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📆5/18/2026 6:49 AM
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Un aperçu des dernières nouvelles, avec des sujets tels que la blessure du genou de Barbra Streisand, le rêve de Park Chan-Wook de faire un film en France avec des acteurs français, des marches et contre-marches à Londres, et la guerre au Moyen-Orient.

La star américaine Barbra Streisand a annulé sa venue au festival de Cannes pour recevoir une Palme d'or d'honneur en raison d'une blessure au genou.

Le festival maintient toutefois un hommage à la comédienne et chanteuse de 84 ans prévu samedi et lui souhaite un prompt rétablissement. Le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook rêve de faire un film en France avec des acteurs français. Des dizaines de milliers de personnes dans la rue à Londres pour une marche d'extrême droite et une contre-manifestation propalestinienne. Guerre au Moyen-Orient: plusieurs pays de la région condamnent l'attaque près d'un site nucléaire aux Émirats arabes unis

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