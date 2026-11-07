Baptiste intègre les services municipaux de Pamiers grâce à sa passion pour la peinture

Baptiste, résident du FAM du Carla-Bayle, met ses talents de peintre au service de la ville de Pamiers. Une initiative d'inclusion portée par la mairie et l'APAJH Ariège.

Baptiste, résident du foyer d'accueil médicalisé (FAM) du Carla-Bayle, transforme sa passion pour la peinture en une mission concrète au service de la commune de Pamiers. Cette initiative remarquable d'inclusion sociale découle directement d'une publication dans le journal trimestriel de l'établissement, . Elle illustre comment une simple expression personnelle peut déclencher une opportunité significative d'intégration citoyenne et professionnelle pour une personne en situation de handicap.

Origines de l'initiative via La Gazette

La dynamique de ce projet singulier prend source dans un article rédigé par Baptiste et publié dans , la revue interne du FAM du Carla-Bayle géré par l'APAJH Ariège. Cette publication est diffusée largement auprès des familles, des anciens résidents et des partenaires institutionnels locaux. Dans ce texte, Baptiste y décrivait ses activités de peinture au sein du foyer, notamment la rénovation de certaines barrières, révélant ainsi un intérêt marqué et des compétences techniques dans ce domaine artistique et pratique.

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Céline Fauré, monitrice éducatrice présente au sein de la structure depuis dix-huit ans, a joué un rôle clé dans la reconnaissance de cette démarche. Elle a compris que Baptiste souhaitait aller au-delà des activités proposées habituellement dans l'établissement. Elle a souhaité mettre en lumière ses talents et son désir profond de se sentir utile, cherchant à concrétiser cette aspiration par une action externe valorisante qui sortirait du cadre habituel du foyer.

Réponse de la mairie de Pamiers

L'écho de cet article a été immédiatement perçu par les autorités municipales de Pamiers. Jean-Philippe Sannac, maire de la ville, ainsi que Cédric Marchat, maire-adjoint délégué à la vie associative, ont pris connaissance du parcours et des aspirations de Baptiste. Ils ont immédiatement fait une proposition concrète d'intégration au sein des services municipaux, transformant une intention personnelle en un projet civicement ancré et soutenu par l'institution locale.

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Les missions confiées à Baptiste sont précisément définies pour répondre à ses capacités et à ses intérêts. Dès que les conditions météorologiques seront favorables, il procédera à la remise en peinture des barrières situées à l'entrée de la Maison des Associations. Par ailleurs, il a déjà entamé la réfection de la salle d'attente de cette même structure, un travail visant à rendre cet espace public plus accueillant et chaleureux pour tous les usagers qui s'y rendent.

Coordination et accompagnement éducatif

Ce projet d'intégration ne se fait pas en vase clos mais s'appuie sur un accompagnement technique adapté. David Martinez coordonne les interventions de Baptiste au sein des services municipaux, assurant un lien essentiel entre la ville et le foyer. Cette coordination permet d'adapter les conditions de travail et le rythme des tâches au profil spécifique de Baptiste, garantissant ainsi la réussite du projet tout en préservant le bien-être et la sécurité de l'intéressé.

Cédric Marchat souligne que cette collaboration représente avant tout un accueil personnalisé, en parfaite cohérence avec les aspirations authentiques de Baptiste. Il explique que la mairie participe activement à l'accompagnement des personnes qui nécessitent un soutien pour construire et concrétiser leur projet de vie. Cette approche institutionnelle démontre une volonté réelle d'inclusion, dépassant le simple cadre symbolique pour offrir des actions tangibles.

Impact social et perspectives d'avenir

La démarche de l'APAJH Ariège et de la mairie de Pamiers s'inscrit dans une volonté plus large de favoriser l'inclusion de chacun dans la vie quotidienne. Elle permet à Baptiste de partager ses compétences, de s'investir dans la vie locale et de trouver pleinement sa place au sein de la communauté. Cette expérience renforce son sentiment d'utilité et son épanouissement personnel, des objectifs centraux du FAM du Carla-Bayle depuis cinq ans.

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Pour Jean-Philippe Sannac, cet événement illustre l'importance de soutenir l'intégration dans le monde du travail comme à travers diverses activités de la vie de cité. Le résultat du travail de Baptiste sera bientôt visible aux portes de la Maison des Associations. Au-delà des simples coups de pinceau, cette initiative laisse entrevoir une belle histoire humaine où chaque acteur, de l'éducateur au maire, contribue à une inclusion réelle et bénéfique pour tous.