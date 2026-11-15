Banquet des aînés d'Alençon 2026 : 579 convives et hommage aux doyens

Le repas des aînés d'Alençon du 15 novembre 2026 a réuni 579 personnes. La maire Sophie Douvry a honoré Ginette Bonnot et Henry Ferrare pour leur engagement.

Le parc Anova d' Alençon a accueilli, dimanche 15 novembre 2026, une édition exceptionnelle du banquet annuel des seniors. Cette manifestation solennelle a rassemblé 579 convives pour célébrer le rôle central des personnes âgées dans la vie sociale et historique de la commune.

Une affluence record et une logistique soignée

La ville d'Alençon a transformé le site du parc Anova en une vaste salle de banquet pour l'édition 2026. Ce rendez-vous annuel confirme sa forte popularité auprès des rés locaux. Le service de portage de repas de la Communauté urbaine d'Alençon a joué un rôle crucial en délivrant 192 plats à domicile. Cette prestation a permis d'inclure les seniors qui, pour des raisons de santé ou de mobilité, ne pouvaient pas se rendre sur place.

Also read Reconstruction du pont de Lacourtensourt : Concertation publique jusqu'en 2026

La maire d'Alençon, Sophie Douvry, a ouvert la cérémonie en soulignant la valeur symbolique de cette journée. Elle a précisé que la Ville a tenu à ajouter une rose au menu du jour. Cet accessoire gustatif et visuel sert de témoignage concret de l'attention portée à ces citoyens expérimentés. L'organisation a donc combiné une présence massive sur site avec une inclusion digitale et logistique rigoureuse.

Hommage aux doyens Ginette Bonnot et Henry Ferrare

Le point d'orgue de la cérémonie a été l'hommage rendu aux deux doyens du jour. Ginette Bonnot, âgée de 98 ans, et Henry Ferrare, âgé de 92 ans, ont été salués pour leur longévité et leur engagement. Catherine Boittin, maire-adjointe chargée des solidarités et des affaires sociales, a accompagné la maire lors de cette remise de fleurs. Cette double reconnaissance met en lumière des parcours de vie distincts mais unis par la résilience.

Advertisement

Ginette Bonnot, née Foreau en 1928 dans le 6e arrondissement de Paris, illustre une trajectoire migrante typique de l'après-guerre. Elle a rejoint Le Mans à l'âge de quatre ans avant de s'installer à Bonnétable après les bombardements de 1945. Elle y a vécu jusqu'à ses 86 ans avant de choisir Alençon en 2014 pour se rapprocher de son fils. Son parcours professionnel commence à 17 ans aux PTT, où elle reste dix ans, avant de se marier en juillet 1948.

Henry Ferrare, quant à lui, offre un témoignage sur l'histoire rurale et militaire française. Né le 1er avril 1934 dans une ferme de Mantilly dans l'Orne, il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Son histoire est marquée par l'exode vers la région parisienne pendant la guerre. Il a travaillé dans les exploitations agricoles dès 14 ans avant de servir dans les transmissions de l'armée de l'air.

Engagement associatif et maintien du lien social

Sophie Douvry a adressé un message fort aux participants en les qualifiant de témoins de l'histoire de leur ville. Elle a rappelé que ces seniors ont contribué à construire le visage actuel d'Alençon. Leur engagement continu, qu'il soit associatif, familial ou citoyen, est présenté comme un pilier du maintien du lien social. La maire a spécifiquement salué le professionnalisme du Centre communal d'action sociale (CCAS) dans cette mission.

La ville d'Alençon poursuit ses efforts pour proposer des services favorisant le bien-être et l'autonomie des seniors. Parmi les initiatives citées figurent les animations dans les résidences autonomie, les thés dansants, les voyages organisés et la téléassistance. Des actions de prévention et des initiatives de lutte contre l'isolement complètent ce dispositif. L'objectif est de garantir une qualité de vie optimale pour tous les résidents âgés.

Advertisement

Des profils aux passions culturelles et physiques

Malgré leurs âges avancés, les doyens affichent une vitalité remarquable et des centres d'intérêt variés. Ginette Bonnot apprécie la lecture, particulièrement les romans d'aventure, et décrit la tranquillité comme un luxe. Elle fuit les conflits et privilégie la simplicité. Son élégance a été particulièrement soulignée lors de cette journée pluvieuse en Normandie.

Henry Ferrare a, pour sa part, choisi de résider à la résidence autonomie Le Clair matin, dans le quartier de Courteille. Après quelques appréhensions initiales, il y a trouvé ses repères et profite pleinement du cadre de vie. La randonnée, l'Histoire et la lecture figurent parmi ses passions majeures. Il cite Victor Hugo et Hervé Bazin comme auteurs de prédilection. Son sens de l'humour et sa joie de vivre en font une figure optimiste pour son entourage. Il a d'ailleurs ouvert le banquet par une déclaration humoristique, confirmant son statut de doyen blagueur. Sa devise implicite semble être que l'on dépasse largement l'âge des dinosaures tout en restant actif socialement.