Analyse des opportunités d'investissement sur BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale suite à la chute boursière. Focus sur dividendes et risques souverains.

Les actions des principales banques françaises, notamment BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, ont subi une correction significative sur les marchés financiers, provoquant une baisse notable de leurs valorisations. Cette évolution du cours offre potentiellement des opportunités d'achat aux investisseurs cherchant à saisir des actifs bancaires français désormais moins chers que leurs homologues européens. L'analyse de Thomas Fonsegrive, expert de Marigny Capital, indique une position positive sur le secteur bancaire européen, tout en reconnaissant la persistance du risque souverain français.

Détails Core et Mécanismes du Secteur

Thomas Fonsegrive souligne que les banques européennes, incluant les établissements français, s'échangeaient en juin dernier à environ dix fois les bénéfices annuels. Malgré cette valorisation jugée basse par certains analystes, l'écart de rendement des obligations d'État à dix ans entre la France et l'Allemagne atteint encore 1,57 point de pourcentage. Ce différentiel, bien qu'en repli depuis le pic de 1,74 point enregistré le 22 octobre, reste éloigné du niveau de 0,55 point observé en février, expliquant partiellement la décote actuelle des actions bancaires tricolores face au reste du continent.

Also read Nouvelles règles de crédit et lutte contre le surendettement en France

Citi note que les banques françaises pourraient rester légèrement chères au regard de l'écart de taux long terme et des perspectives de croissance nationale. L'économie française a effectivement reculé de 0,1% au troisième trimestre, un contexte qui risque d'alourdir le coût du risque avec un certain retard. Par ailleurs, la Banque centrale européenne pourrait relever ses taux directeurs à nouveau lors de sa réunion prévue le 17 décembre, ajoutant une couche de complexité à l'environnement macroéconomique immédiat pour les établissements de crédit.

Positions des Acteurs et Débats

Malgré les craintes liées au risque souverain, Thomas Fonsegrive maintient que les fondamentaux des banques se sont considérablement renforcés depuis la crise précédente. Les banques détiennent nettement moins de dette souveraine domestique qu'au cours de la période 2011-2012, réduisant ainsi leur exposition directe aux problèmes de la dette publique nationale. De plus, le choc financier qui a affecté la France ne s'est pas propagé avec la même ampleur vers l'Italie et l'Espagne, démontrant une meilleure résilience régionale du système bancaire européen.

Advertisement

Le taux de créances douteuses a été ramené à environ 2%, marquant une amélioration significative de la qualité des bilans. Cette solidité fondamentale contraste avec la perception actuelle du marché, où les banques françaises restent valorisées sous leur actif net, contrairement à leurs homologues espagnoles ou italiennes. Cette divergence de profil de valorisation suggère que les titres français pourraient offrir une marge de sécurité supplémentaire pour les investisseurs patientés.

Impact Réel et Perspectives Futures

La rémunération actionnariale demeure un atout majeur pour le secteur, avec des dividendes et des rachats d'actions généreux. ING a récemment annoncé 1,65 milliard d'euros de rachats d'actions, tandis que BBVA a déjà exécuté 1 milliard sur un programme total de 2 milliards. Le rendement des dividendes du secteur bancaire dépassait les 5% en juin, bien que l'impact positif sur le bénéfice par action des rachats d'actions diminue face à la remontée des cours de Bourse ces dernières années.

Cette correction baissière actuelle emmène l'ensemble du marché, mais elle peut être perçue comme une source d'opportunités sur des secteurs peu chers dotés de barrières à l'entrée élevées, comme le secteur bancaire. Les actions des banques corrigent généralement moins que les valeurs technologiques, ce qui attire l'attention des gestionnaires de patrimoine. Même si les actions de BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale comportent plus de risques que celles de leurs concurrents européens, elles offrent globalement des niveaux de cours abordables pour une exposition diversifiée aux marchés financiers.