La Banque de France de Melun met en place des dispositifs pour aider les femmes victimes de violences économiques, avec un accès rapide aux comptes bancaires.

À l'occasion de la Journée contre les violences à l'égard des femmes, la Banque de France de Melun a détaillé ses stratégies pour contrer les violences économiques. Nadège Istasse et Benoît Ehret, respectivement directrice départementale adjointe et représentant de l'institution, ont présenté les mécanismes concrets mis en œuvre pour sécuriser les ressources financières des victimes.

Mécanisme d'accélération bancaire

Le dispositif principal repose sur l'accélération de la procédure de création de compte dans une banque commerciale. Cette opération permet d'ouvrir un compte en moins de 24 heures, offrant ainsi une réactivité indispensable face à une situation d'urgence. Si une femme doit quitter le foyer en urgence, la dimension financière est cruciale pour son autonomie immédiate.

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L'institution peut également jouer le rôle de boîte aux lettres pour les victimes. Cela permet de sécuriser les courriers administratifs et financiers, évitant ainsi que l'auteur des violences n'intercepte les informations. Cette approche facilitatrice aide les interlocuteurs à naviguer dans le système bancaire complexe.

Prévention et sensibilisation ciblée

La Banque de France ne prête pas d'argent mais assure un travail majeur de sensibilisation et de prévention. Une carte de l'indépendance financière, au format d'une carte bancaire, a été créée pour aider à identifier les signes de violences. Ce dépliant permet de comprendre des situations telles que le contrôle des revenus ou l'usage du compte à l'insu de la victime.

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Les professionnels rappellent systématiquement l'importance d'être conscient de ses choix et de la gestion des ressources en couple. Cette donnée n'est pas toujours matérialisée à temps, ce qui laisse les victimes vulnérables face à des stratégies de contrôle financier. La souscription d'un crédit en votre nom ou l'interdiction de travailler sont également des illustrations de ces violences.

Données statistiques révélatrices

En 2025, une enquête menée par l'Ifop pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Fédération Nationale Solidarité Femmes a révélé des chiffres alarmants. Trente pour cent des femmes ne disposent pas d'une source de revenus autre que celle de leur conjoint. De plus, vingt-huit pour cent n'ont pas d'économies personnelles pour faire face à une urgence financière.

Vingt-quatre pour cent des femmes ont déjà subi des violences économiques de la part de leur conjoint. Ce taux grimpe à trente-sept pour cent parmi les femmes de 18 à 35 ans qui ont déjà été en couple. Ces situations concernent souvent des revenus bas, avec enfants, et des locataires âgées de 25 à 45 ans.

Appels aux ressources et soutien

Les dossiers sont bien souvent déposés par les femmes, reflétant une prise de conscience tardive mais essentielle. Les professionnels savent que ce type de situation arrive plus souvent qu'on ne le croit, surtout dans le contexte des violences économiques antérieures. La prévention reste l'outil le plus efficace pour briser ce cycle.

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Pour évoquer votre situation, vous pouvez contacter la Banque de France au 3414. Ce numéro est gratuit et opérationnel du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Pour les victimes de violences, le 3919 reste accessible gratuitement et anonymement, 24 h sur 24 et 7 j sur 7.