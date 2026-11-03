Banque de France : Emmanuel Moulin admet que la croissance de 0,4% en 2026 est trop optimiste

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, reconnaît mardi à Lyon que l'objectif de croissance annuel de 0,4% pour 2026 semble difficile à atteindre face à la stagnation économique.

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a reconnu ce mardi 3 novembre que l'objectif de croissance annuelle de 0,4% du produit intérieur brut (PIB) pour 2026 apparaissait désormais excessivement optimiste. Cette déclaration intervient alors que l' économie française traverse une période de stagnation prolongée, marquée par trois trimestres consécutifs sans aucune progression positive depuis le début de l'année. Lors des Journées de l'économie ( Jéco) à Lyon, le patron de l'institution centrale a tiré la sonnette d'alarme sur la faiblesse persistante des indicateurs macroéconomiques.

Un objectif de croissance jugé irréaliste

Emmanuel Moulin a explicitement déclaré qu'il pensait que la prévision actuelle de 0,4% était un peu trop optimiste au regard de la réalité terrain. Pour que cet objectif soit atteint, il faudrait observer une accélération spectaculaire et quasi impossible de l'activité économique durant les trois derniers mois de l'année. Le gouverneur juge ce scénario manifestement peu probable, soulignant que la croissance était déjà faible et devrait probablement l'être encore davantage. Cette prise de position officielle marque un revirement significatif par rapport aux projections antérieures qui tablait sur une progression stable du PIB.

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Données Insee confirment la stagnation

Les chiffres publiés par l'Insee le 30 octobre expliquent directement ce pessimisme institutionnel. Le PIB français a reculé de 0,1% au troisième trimestre, après avoir stagné au deuxième trimestre et diminué de 0,2% au premier trimestre. L'acquis de croissance calculé par l'Insee s'établit ainsi à seulement 0,2% pour l'ensemble de l'année si l'activité reste stable dans les prochains mois. Atteindre les 0,4% anticipés nécessiterait donc une progression du PIB d'environ 0,8% au quatrième trimestre, un rythme bien supérieur à celui observé depuis le début de l'année 2026.

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Impacts budgétaires et sociaux majeurs

La faiblesse de la croissance complique considérablement l'équation budgétaire du gouvernement français. Une activité économique moins dynamique entraîne inévitablement des recettes fiscales inférieures aux espérances, notamment concernant la TVA et l'impôt sur les sociétés. Cette situation peut également peser lourdement sur le marché de l'emploi et détériorer les comptes sociaux nationaux. Bien qu'une progression légèrement positive du PIB reste techniquement différente d'une récession officielle, la France se rapproche dangereusement de la zone de stagnation économique.

Prochaines étapes et actualisation des données

La Banque de France doit procéder à une actualisation complète de ses projections macroéconomiques en décembre prochain. Cette mise à jour interviendra après la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Les acteurs économiques surveilleront attentivement ces nouvelles estimations pour évaluer les perspectives réelles de reprise. La reconnaissance officielle par Emmanuel Moulin de l'échec probable de l'objectif initial laisse présager des ajustements structurels nécessaires pour relancer la machine productive nationale.