Banque de France : croissance modérée du PIB français attendue au quatrième trimestre

La Banque de France prévoit une croissance modérée du PIB français au quatrième trimestre, freinée par la hausse des carburants et les incertitudes.

La Banque de France a indiqué lundi s'attendre à une croissance modérée du PIB français au quatrième trimestre, sans chiffrer cette évolution. L'institution souligne une situation très incertaine et un manque de visibilité quant à l'impact des mobilisations sociales sur l'activité économique.

Dans le même mouvement, la Banque de France révise à la baisse sa prévision de croissance du produit intérieur brut pour le troisième trimestre. Elle table désormais sur un recul de 0,1%, alors qu'une précédente estimation, formulée début octobre, anticipait une hausse de +0,1%.

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Une activité en hausse dans l'industrie et les services

La Banque de France indique que l'activité progresse en octobre dans l'industrie et dans les services marchands, et qu'elle évolue peu dans le bâtiment. Ce constat repose sur son enquête mensuelle de conjoncture.

Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon de 8.500 chefs d'entreprises entre le 28 octobre et le 4 novembre. Les réponses ont été recueillies avant que les Bourses mondiales n'accusent le coup, en particulier les valeurs liées à l'IA, sur fond de craintes des investisseurs après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

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L'indicateur d'incertitude, construit à partir des réponses des chefs d'entreprises, reste stable entre septembre et octobre dans l'industrie et les services. Il augmente en revanche sensiblement dans le secteur du bâtiment.

Cette révision intervient dans le sillage des derniers chiffres de l'Insee, qui avaient surpris la plupart des prévisionnistes. La Banque de France fonde ainsi sa nouvelle estimation sur des données récentes, collectées avant la baisse des valeurs technologiques à la Bourse.

La hausse des carburants et le budget 2027 pèsent sur les entreprises

La hausse des prix des carburants constitue l'un des principaux motifs d'incertitude cités par les chefs d'entreprises interrogés. Ces dirigeants expriment aussi des craintes liées aux situations politique et budgétaire du pays.

Le projet de budget 2027 a été sèchement rejeté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, un contexte qui nourrit ces inquiétudes. Yannick Kalantzis, directeur général adjoint des statistiques à la Banque de France, a détaillé lors d'un point presse un climat d'attentisme accru chez l'ensemble des clients, à savoir les ménages, les autres entreprises et les donneurs d'ordre public.

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Concrètement, ce climat se traduit par des reports de projets et une visibilité réduite sur l'activité des prochains mois, a poursuivi Yannick Kalantzis devant les journalistes.

Aéronautique et hébergement : l'impact prévu en novembre

Pour le mois de novembre, la Banque de France anticipe une activité industrielle tirée à la hausse par l'aéronautique, par les équipements informatiques, électroniques et optiques, ainsi que par la production d'équipements électriques. À l'inverse, la réparation automobile et l'hébergement devraient reculer.

Dans l'hébergement, des annulations de réservations de chambres ont été signalées dans les centres-villes pour le mois de novembre, en lien avec les mouvements sociaux, a développé Yannick Kalantzis. Ces signalements illustrent l'effet direct des mobilisations sur les activités de service.

Ces éléments dessinent un tableau contrasté pour la fin de l'année : une croissance modérée attendue au quatrième trimestre, mais une visibilité réduite pour les mois à venir, selon les chefs d'entreprises interrogés par la Banque de France.