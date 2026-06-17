Banque de France: Croissance et inflation plus faibles que prévu en 2026

La Banque de France a abaissé ses prévisions de croissance pour 2026, à 0,5%, en raison de la récession économique et de la hausse des prix de l'énergie. Elle est plus pessimiste que les attentes du gouvernement et prévoit une inflation de 2,4% en mai. La BCE a également ajusté ses prévisions, prévoyant une inflation globale de 3% dans la zone euro en 2026 et une croissance de 0,8%. La Banque de France envisage trois scénarios pour 2026, en plus de celui de base prévoyant une flambée transitoire des prix des hydrocarbures à partir d'hypothèses arrêtées au 21 mai.

La Banque de France table désormais sur une croissance bien plus faible que prévu en 2026, à 0,5%, dans le même temps, l'inflation devrait encore grimper et les finances publiques se dégrader.

Elle est plus pessimiste que les attentes du gouvernement, qui table à ce stade sur +0,9% cette année. Le Fonds monétaire international (FMI) avait abaissé en mai sa prévision de croissance de la France en 2026 de 0,9% à 0,7%. L'inflation en mai a augmenté de 2,4% et devrait continuer à grimper pour l'année 2026. L'heure est au retour de la confiance collective : c'est elle, davantage que la dépense publique, qui permettra de soutenir durablement la croissance.

Dans son scénario central, la banque s'attend en 2027 à un 'rebond' de la croissance à 0,9% et 1,2% en 2028. La Banque centrale européenne (BCE) a ajusté jeudi ses prévisions, prévoyant désormais une inflation globale de 3% dans la zone euro en 2026 et une croissance de 0,8%. La Banque de France envisage elle aussi trois scénarios, en plus de celui de base prévoyant une flambée transitoire des prix des hydrocarbures à partir d'hypothèses arrêtées au 21 mai.

Le PIB stagnerait en 2026 et 2027, avant un rebond en 2028. La Banque de France publie également mardi son enquête mensuelle de conjoncture pour mai, menée auprès de 8 500 chefs d'entreprises : elle montre un net ralentissement de l'activité dans l'industrie et un recul dans les services et le bâtiment. Les chefs d'entreprises anticipent en revanche une meilleure activité en juin





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