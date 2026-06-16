Banque de France : croissance 2026 revue à 0,5% en raison du choc énergétique

La Banque de France abaisse ses prévisions de croissance pour 2026 à 0,5% à cause de la hausse des prix de l'énergie et d'un premier trimestre décevant. L'inflation atteindrait 2,5%, pesant sur le pouvoir d'achat et les finances publiques.

Dans ses nouvelles prévisions publiées ce mardi, la Banque de France a revu à la baisse ses estimations de croissance pour 2026 en raison d'une mauvaise surprise au premier trimestre et de prix de l'énergie plus élevés que prévu.

L'institution ne table plus que sur une croissance de 0,5% cette année, contre 0,9% attendu jusqu'alors. Cette révision intervient dans un contexte de ralentissement économique marqué au deuxième trimestre, avec une progression nulle de l'activité. Selon Xavier Debrun, chef économiste de la Banque de France, le mois de mai a été particulièrement difficile pour l'économie française, notamment dans l'industrie, en raison de l'impact plus fort que prévu de la hausse des prix énergétiques depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

La consommation des ménages, principal moteur de la croissance, reste atone avec une progression limitée à 0,2% en 2026. C'est le commerce extérieur qui contribuera le plus à la croissance cette année, selon les prévisions. Ces chiffres correspondent à un scénario de base où le prix du pétrole s'établit en moyenne à 83 dollars le baril et celui du gaz à 46 euros le mégawattheure.

Cependant, si les répercussions de la guerre en Iran persistent, la croissance pourrait tomber à 0% en 2026, selon le scénario le plus défavorable envisagé par la banque centrale. Le nouveau gouverneur, Emmanuel Moulin, avait prévenu que le choc énergétique serait persistant, indépendamment de l'évolution géopolitique à court terme. Une lueur d'espoir vient de l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, qui a fait baisser le prix du baril de Brent.

Xavier Debrun rassure en indiquant qu'une fois le choc dissipé, un rebond de l'activité est attendu, soutenu par le redressement de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. Ainsi, la croissance pourrait atteindre 0,9% en 2027 et 1,2% en 2028. L'inflation, quant à elle, devrait atteindre 2,5% en moyenne en 2026, soit 0,8 point de plus que la précédente estimation de mars.

Cette hausse est principalement due à la flambée des prix de l'énergie et à ses effets indirects sur les transports aériens et les prix alimentaires, en lien avec la hausse des matières premières agricoles et des engrais. Cette situation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, qui reculerait de 0,4% cette année, les prix augmentant plus vite que les salaires (+2,1%). Le taux de chômage devrait monter à 8,2%, réduisant le pouvoir de négociation des salariés.

Cependant, ce recul ne serait que temporaire, avec un pouvoir d'achat qui repartirait à la hausse en 2027 (+0,5%) et 2028 (+0,4%) grâce à une inflation moins dynamique (+1,7%) et un chômage repassant sous les 8% (7,8% en 2028). Du côté des finances publiques, l'objectif du gouvernement de ramener le déficit à 5% du PIB fin 2026 semble compromis. En l'absence de mesures d'économie supplémentaires, le solde public serait de -5,2% du PIB en 2026, selon la Banque de France.

La banque centrale prévoit un léger ajustement dans les années suivantes, mais insuffisant pour stabiliser la trajectoire de la dette publique, qui atteindrait 122% du PIB en 2028, contre environ 115% en 2025. Ces prévisions placent la Banque de France dans une position plus pessimiste que le FMI, qui anticipait jusqu'à présent une croissance de 0,7% en 2026, et que le gouvernement, qui espère encore une progression de 0,9%





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