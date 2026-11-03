Banque alimentaire Pays basque : alerte sociale pour la collecte de novembre 2026

Philippe Labedan, président de la Banque alimentaire de Bayonne, alerte sur la précarité grandissante lors de la collecte nationale des 6, 7 et 8 novembre 2026.

La Banque alimentaire de Bayonne et du Pays basque lance un appel urgent à la générosité publique pour sa collecte nationale annuelle. Cet événement majeur se tiendra les 6, 7 et 8 novembre 2026, une période choisie pour maximiser la participation citoyenne face aux défis économiques actuels. L'organisation prévoit de distribuer environ 1 246 tonnes de produits en 2025, équivalant à 2 500 000 repas, et cherche à maintenir ce rythme malgré la hausse des coûts.

Stratégie de collecte et objectifs massifs

La décision d'avancer la collecte au début du mois de novembre a été prise au niveau de la Fédération française pour plusieurs raisons stratégiques. Philippe Labedan, président de l'association depuis 2022, explique que cette date permet de capter le pouvoir d'achat des ménages en début de mois. Cette période évite également la concurrence du Black Friday, prévu le 27 novembre, qui aurait pu pénaliser les dons. Le week-end du 6 au 8 novembre coïncide avec le festival Lurrama, ce qui représente un défi logistique supplémentaire pour l'organisation.

Also read Prix Goncourt 2026: Philippe Jaenada remporte la prestigieuse distinction pour 'L'Inconnue du quai de Javel'

L'objectif pour ce week-end spécifique est de rassembler entre 120 et 130 tonnes de produits secs. Les besoins couvrent une large gamme d'articles essentiels : conserves, légumes, plats cuisinés, pâtes, riz, huile, café et chocolat. Ces dons représentent environ 10 % des besoins annuels de la Banque alimentaire du Pays basque. L'association gère un réseau de 92 points de collecte sur le territoire pour assurer une distribution efficace.

Évolution du profil des bénéficiaires

Pour le premier semestre 2026, l'organisation observe une légère hausse de 3 % des ressources distribuées. Bien que l'on ne note pas d'explosion immédiate de la précarité sur le territoire, les associations partenaires signalent une augmentation des passages des ayants droit. Le profil des personnes accueillies change significativement et inquiète la direction. Historiquement, la Banque alimentaire aidait principalement les personnes en grande précarité, mais aussi des familles monoparentales et des retraités aux pensions insuffisantes.

Advertisement

Aujourd'hui, on assiste à l'arrivée massive des travailleurs pauvres. Ce sont des personnes qui occupent un emploi à temps plein, travaillant 35 heures par semaine, mais dont les salaires restent trop justes pour subvenir à leurs besoins. Philippe Labedan craint que ce phénomène ne s'accélère dans les prochains mois. Cette évolution nécessite une adaptation des services pour répondre à une demande en constante augmentation.

Disparités territoriales et enjeux financiers

Le territoire présente des disparités sociales importantes selon les zones géographiques. Dans des communes comme Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Arcangues et Bassussarry, le taux de précarité est d'environ 5 %. En revanche, il atteint 17 à 18 % dans les zones de Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. De plus, des zones blanches existent, surtout en milieu rural. Beaucoup de personnes éligibles n'osent pas demander d'aide alimentaire par sentiment de gêne ou de honte.

La Banque alimentaire de Bayonne et du Pays basque travaille activement à réduire cette stigmatisation. Des ateliers nutrition et santé sont organisés régulièrement pour créer du lien social et encourager le recours aux aides. Cependant, l'inflation impacte directement le pouvoir d'achat des dons. En 2025, les collectes ont baissé de 4 à 5 % en tonnage. Bien que les dons en euros restent stables, la valeur réelle des produits diminue avec l'inflation, réduisant le volume total disponible pour les bénéficiaires.

Impact social et nécessité de soutien

La réduction des aides gouvernementales oblige l'association à diversifier ses actions. Un fonds de dotation a été créé pour soutenir le travail de l'organisation face à la baisse des subventions publiques. Philippe Labedan insiste sur l'importance cruciale de la générosité publique. Il affirme que si l'organisation devait réduire ses actions à l'avenir, cela créerait une fracture sociale importante. La collecte de novembre reste donc un pilier essentiel pour maintenir la solidarité sur le territoire basque.