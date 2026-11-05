Banque Alimentaire Bosc-le-Hard: Collecte Automne Inflation

Jean-Pierre Flaguais lance une collecte à Bosc-le-Hard les 6 et 7 novembre. L'inflation pousse 33 bénéficiaires vers l'aide alimentaire cette saison.

La Banque Alimentaire de Bosc-le-Hard, représentée par son président Jean-Pierre Flaguais, organise une collecte de denrées alimentaires les 6 et 7 novembre dans les grandes surfaces de la commune. Cette opération saisonnière vise à soutenir les foyers les plus vulnérables, dont le nombre augmente significativement sous la pression de l'inflation en cours. L'association sollicite la générosité des habitants pour faire face à une demande d'aide en nette progression par rapport aux années précédentes.

Croissance des Besoins et Impact de l'Inflation

Jean-Pierre Flaguais constate que l'inflation touche de plus en plus de foyers, entraînant une hausse constante des demandes d'assistance. L'association bolhardaise accueille actuellement 33 bénéficiaires, un chiffre bien supérieur à celui enregistré lors des collectes antérieures. Le président de l'association précise qu'il reste encore des dossiers à étudier et des personnes à rencontrer, témoignant de l'urgence de la situation actuelle. La détresse financière ne concerne pas uniquement un groupe social spécifique, mais s'étend à une diversité de profils sociaux et géographiques.

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Diversité des Bénéficiaires en Difficulté

Les personnes secourues par la Banque Alimentaire incluent des jeunes actifs, des parents et des retraités qui peinent à boucler leurs fins de mois. Jean-Pierre Flaguais souligne que la précarité n'épargne personne, qu'il s'agisse des habitants en ville ou dans les zones rurales de la commune. Cette diversification des profils en difficulté illustre l'ampleur du phénomène économique qui affecte le pouvoir d'achat des ménages. La réalité du terrain confirme que la vie quotidienne devient de plus en plus dure financièrement pour une part croissante de la population locale.

Comparaison avec la Collecte Printanière

L'association se base sur des résultats précédents pour fixer ses objectifs de collecte pour la saison automne-hiver. Lors de la dernière collecte de printemps, la Banque Alimentaire de Bosc-le-Hard a reçu 1 037 kg de denrées alimentaires. Ce montant représente une baisse de 500 kg par rapport aux dons enregistrés lors de la collecte de novembre précédente. Cette diminution des dons souligne l'importance cruciale de la mobilisation des citoyens lors des prochains jours de collecte pour garantir la continuité de l'aide alimentaire.

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Engagement des Acteurs Locaux

Comme pour chaque campagne organisée par cette association bolhardaise, le président et ses membres espèrent une forte participation de la communauté locale. La générosité des uns et des autres est essentielle pour permettre à l'organisation d'aider le plus grand nombre de personnes possible tout au long de l'année. Les membres de l'association sont prêts à accueillir les dons dans les grandes surfaces de la commune durant les dates indiquées. Ils comptent sur le soutien des résidents pour maintenir leur capacité d'action face à la montée des besoins sociaux.

Calendrier et Prochaines Étapes

Les opérations de collecte sont officiellement programmées pour les 6 et 7 novembre dans les supermarchés de Bosc-le-Hard. Cette période correspond au début de la saison hivernale, qui est traditionnellement une phase de forte sollicitation pour les associations caritatives. La Banque Alimentaire utilise ces deux jours pour accumuler des ressources suffisantes afin de couvrir les besoins alimentaires des 33 bénéficiaires actuels et des nouveaux demandeurs en attente. L'issue de cette collecte déterminera la capacité de l'organisation à répondre efficacement à l'augmentation de la précarité observée cette année.