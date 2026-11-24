Replongez à Banon, commune des Alpes-de-Haute-Provence, avec le reportage de 1965 de Pierre Bonte sur ses découvertes, ses cloches et son fromage.

La commune de Banon, située au cœur du département des Alpes-de-Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait l'objet d'un reportage radiophonique diffusé dans le cadre de l'émission Bonjour Monsieur le Maire, présentée sur Europe 1. Chaque jour, Pierre Bonte invite les auditeurs à redécouvrir les communes françaises telles qu'elles se présentaient dans les années 60 et 70.

Le reportage mis en avant date de 1965. Pierre Bonte y revient sur les spécificités de Banon, en abordant trois thèmes distincts : ses découvertes archéologiques, la collection de cloches de l'ancien carillonneur de la commune et son fromage, le fameux fromage de Banon.

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Des découvertes archéologiques à la collection de cloches

Banon se distingue d'abord par ses découvertes archéologiques, qui occupent une place centrale dans le reportage de Pierre Bonte. Ce volet replace la commune dans la profondeur de son histoire, à travers des éléments mis au jour sur son territoire.

Le reportage s'intéresse aussi à la collection de cloches de l'ancien carillonneur de Banon. Ce patrimoine sonore, rassemblé par un homme qui exerçait la fonction de carillonneur, constitue un autre élément distinctif que Pierre Bonte met en lumière auprès des auditeurs d'Europe 1.

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Ces deux thèmes, l'archéologie et les cloches, montrent une commune attachée à la conservation de ses traces anciennes. Ils permettent aussi de comprendre comment un village de Haute-Provence peut conserver plusieurs formes de mémoire, matérielle et sonore, au fil des décennies.

Le fromage de Banon, emblème gustatif de la commune

Le fromage de Banon constitue le troisième volet du reportage de Pierre Bonte, qui le présente comme l'un des emblèmes de la commune. Le nom du produit est directement associé à celui de Banon, ce qui relie étroitement le fromage à son territoire d'origine.

En évoquant ce fromage aux côtés de l'archéologie et de la collection de cloches, le reportage de 1965 offre une vision complète de la commune, où le patrimoine et l'activité agricole se côtoient. Cette approche correspond au principe de l'émission, qui s'attache à décrire chaque commune à travers ses particularités propres.

Réécouter le reportage sur l'application d'Europe 1

Le reportage de Pierre Bonte consacré à Banon reste accessible en réécoute sur l'application d'Europe 1. Cette application donne également accès à la radio en direct, à toutes les émissions en replay et à l'ensemble des podcasts de la station.

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L'émission Bonjour Monsieur le Maire, dont le principe consiste à replonger chaque jour dans les années 60 et 70, propose ainsi un accès régulier à des archives sonores consacrées aux communes françaises. Pour les auditeurs intéressés par le patrimoine local, chaque nouvelle commune présentée offre l'occasion de comparer le territoire d'hier avec celui d'aujourd'hui.