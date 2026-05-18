Bande organisée : un individu grièvement blessés et les auteurs placés en garde à vue à Rennes

Un homme de 28 ans a été grièvement blessé, victime de plusieurs coups de couteau, lorsque des individus armés de barres de fer ont débarqué dans un bar de la rue Saint-Michel, à Rennes. Les auteurs ont été placés en garde à vue. Un aniné pour tentative d'homicide aggravée en bande organisée a été ouverte, mais sans lien établi avec le narcotrafic. Le procureur de la République, Frédéric Teillet, précise que l'homme a pu être auditionné par les services de police.

Un homme de 28 ans a été grièvement blessé, victime de plusieurs coups de couteau, lorsque des individus armés de barres de fer ont débarqué dans un bar de la rue Saint-Michel, à Rennes, le vendredi 15 mai 2021.

Selon Frédéric Teillet, le procureur de la République, le pronostic vital de la victime n'est plus engagé. Les individus ont été placés en garde à vue. Un aniné pour tentative d'homicide aggravée en bande organisée a été ouverte, mais sans lien établi avec le narcotrafic. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet épisode sanglant dans la rue Saint-Michel





20minutesMars / 🏆 43. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vue Enquête Bande Organisée Biais Individus Barres De Fer Prisonniers Grève Canada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OM-Rennes: la célébration 'extincteur' d'Aubameyang après son but, en référence à sa sanctionButeur contre Rennes ce dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a osé la célébration 'extincteur' au Vélodrome, lui qui avait été puni face au Havre pour avoir aspergé avec un extincteur Bob Tahri.

Read more »

OL, OM, Lille, Rennes : qui a décroché la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la C4 ?La 34e journée de Ligue 1 nous a offert un dénouement excitant pour la course aux places européennes avec un duel à travers la France pour les trois compétitions !

Read more »

Rennes : les Winners n'ont rien lâché malgré le mouvement de grèveOM - Rennes : les Winners n'ont rien lâché malgré le mouvement de grève

Read more »

OM remporte victoire spectaculaire contre Rennes, termine 5e en Ligue 1, mais la rancoeur populaire persisteL'OM a brillé en fin de saison, battant Rennes de 3-1, puis s'est classé 5e en Ligue 1 le soir de la 35e journée de championnat. Les analytiques et Mason Greenwood ont marqué un ou deux buts chacun, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg a dirigé le milieu. C'était donc un résultat relativement satisfaisant pour un club qui s'est battu en vain pour la Ligue des Champions et le mercato flamboyant. L'OM a terminé à la 5e place, juste de la tête d'un but, et son adversaire direct à la demi-finale de la Ligue Europa pourrait être le Real Sociedad de Mikel Arteta. Orléans et Bastia lui offriront des matches previos et rattraperont ses futurs adversairespere.

Read more »