Balma SC se Lance dans la Phase Retour du Championnat Régional 1

Le Balma SC se déplace à Muret pour le premier match de la phase retour du championnat régional 1. Après une première partie de saison décevante, les Balmanais cherchent à remonter au classement. Le match promet d'être difficile face à une équipe muretana jeune et ambitieuse. En parallèle, le BORC accueille Saint-Girons pour un match crucial en Fédérale 2.

Le Balma SC se déplace à l’AS Muret ce soir pour le compte du championnat régional 1. Cette rencontre marque le premier match de la phase retour après une première partie de saison plutôt décevante, où les Balmanais se classent seulement 9e au classement. 'On bascule maintenant sur un nouveau championnat, on va essayer d’être le plus performant possible. Il faut faire page blanche de la phase aller, et remonter au classement' indique Jérémie Moreau, entraîneur de l’équipe.

Les Balmanais affrontent des Muretains 5e au classement, et qui restent sur une victoire face à Bretenoux. Un match qui s’annonce compliqué pour les joueurs de Jérémie Moreau, face à cette équipe jeune et pleine de fougue qui avait tenu en échec les Balmanais à l’aller (0-0). Cependant, l’AS Muret traverse une période financière difficile. Surendetté, le club survit grâce aux subventions de la municipalité, qui lui aura accordé plus de 274 000 € depuis début 2023. Dimanche, le BORC (Balma olympique rugby club) accueille Saint-Girons sporting club pour un match décisif en vue du maintien en Fédérale 2. Après une défaite la semaine passée face à Salanque, le BORC doit rebondir. Maxime Castell, entraîneur de Balma, insiste sur l’importance de cette rencontre : 'Dans l’optique de notre opération maintien, il nous faut absolument gagner ce week-end, nous n’avons pas le choix à vrai dire. Je signe tout de suite si nous gagnons d’un point !'. Face aux Balmanais, Saint-Girons est une équipe solide dans le championnat, ils se classent 2e au classement. 'Ça va être un match intense. C’est une équipe très régulière, si ce n’est la plus régulière de la poule ils ont des joueurs de qualité dans toutes les lignes, nous l’avions constaté au match aller'





