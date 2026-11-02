Balades en France : William Leymergie explore Rouen, Chenonceau et la route des écrivains

Découvrez les nouvelles balades de William Leymergie sur Europe 1. Rouen, château de Chenonceau et Morteau sont à l'honneur dans cette émission de patrimoine.

L'émission Balades en France animée par William Leymergie offre aux auditeurs une immersion profonde dans les trésors méconnus du patrimoine national. Cette série documentaire radiophonique se consacre à révéler des escapades uniques, loin des circuits touristiques habituels, mettant en lumière la diversité culturelle et naturelle de l'Hexagone. L'objectif est de transporter l'audience vers des régions emblématiques et des lieux secrets à travers des récits enrichis par l'expertise de chroniqueurs spécialisés.

Découverte de Rouen et du patrimoine normand

William Leymergie invite ses auditeurs à sillonner la Normandie à bord d'une 2CV, une automobile emblématique qui sert de fil conducteur pour cette exploration visuelle et sonore de la région. Cette approche narrative permet de découvrir Rouen sous un angle nouveau, accompagné par les commentaires d'une conférencière spécialisée qui guide le voyage à travers l'histoire et l'architecture de la ville. Ce choix de mode de transport rappelle l'intimité des découvertes locales et l'appréciation du paysage à petite vitesse.

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L'art floral au château de Chenonceau

Le château de Chenonceau, situé en Indre-et-Loire, offre un décor exceptionnel pour une chronique sur le métier de fleuriste. William Leymergie et son équipe y explorent l'art floral dans un cadre historique majestueux, illustrant comment le savoir-faire d'exception s'harmonise avec l'architecture Renaissance. Cette balade met en valeur la symbiose entre la nature et la culture, soulignant l'importance de la préservation des traditions artisanales au sein des monuments classés.

La route des écrivains tourangeaux

Une autre séquence de l'émission est consacrée à la route des écrivains tourangeaux, un itinéraire culturel majeur qui célèbre la littérature française. Cette randonnée thématique permet de suivre les pas des grands auteurs qui ont inspiré et habité la région centrale. William Leymergie y explore les liens entre le terroir, l'histoire locale et la création littéraire, offrant aux auditeurs une perspective riche sur le patrimoine intellectuel de la France.

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Les marais salants et Batz-sur-Mer

La découverte se poursuit vers le sud avec une plongée dans le monde fascinant des marais salants à Batz-sur-Mer. L'émission explore les à travers une visite du Musée des Marais Salants, expliquant l'importance économique et culturelle de cette ressource naturelle. Cette balade géographique met en lumière les paysages lunaires de la côte atlantique et le rôle historique des sauniers dans la région.

Diversité culturelle entre Doubs et Céret

La programmation se termine par une variété de découvertes incluant les cloches Obertino à Morteau dans le Doubs, le Musée Archéa à Roissy et une exposition sur Picabia au Musée d'art moderne de Céret. Ces séquences démontrent l'ampleur de l'offre culturelle française, allant de l'orfèvrerie sonore à la préhistoire, en passant par l'art moderne. Chaque episode de Balades en France constitue une invitation à redécouvrir la France sous tous ses aspects, grâce à la plume et à la voix de William Leymergie.