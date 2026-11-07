Balades en France : William Leymergie explore le patrimoine national

William Leymergie guide les auditeurs à travers les trésors culturels et naturels de France, de Moulins à Marly-le-Roi, dans Balades en France.

William Leymergie propose aux auditeurs de découvrir les richesses insoupçonnées du territoire national à travers son émission radiophonique intitulée Balades en France. Cette série documentaire invite à plonger dans des escapades uniques qui s'articulent autour des sentiers les moins battus du pays. Chaque épisode est conçu pour transporter l'audience vers des trésors culturels, naturels et gastronomiques qui constituent le socle même du patrimoine français contemporain.

L'émission met en lumière des lieux emblématiques et des sites secrets répartis sur l'ensemble duhexagone. Elle s'accompagne de chroniqueurs experts tels que Vanessa Zha et Sarah Doraghi, qui enrichissent le récit avec leur expertise respective. L'objectif est d'offrir des moments d'évasion mémorables à travers des régions charnières, en mettant l'accent sur des savoir-faire d'exception et des traditions locales vivantes qui perdurent malgré la modernisation.

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Découverte du costume et de la marine nationale

Le Centre National du costume et de la scène situé à Moulins constitue l'une des premières esportes proposées par le programme. Ce lieu dédié à l'histoire textile et scénique permet d'explorer l'évolution des costumes et des pratiques artistiques liées au spectacle vivant. Les auditeurs y découvrent comment cette institution préserve et valorise un patrimoine immatériel essentiel à la compréhension de l'histoire culturelle française.

Parallèlement, l'émission célèbre les 400 ans de la Marine Nationale en se rendant à Rochefort. Cette commémoration majeure offre une perspective historique approfondie sur le rôle maritime de la France depuis quatre siècles. La ville de Rochefort, véritable îlot historique, sert de décor idéal pour retracer les grandes heures de la construction navale et des expéditions océaniques qui ont façonné l'identité maritime du pays.

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Artisans, musées et héritage royal

La clouterie Rivierre à Creil dans l'Oise illustre la vitalité des métiers d'art traditionnels encore actifs aujourd'hui. Cette entreprise conserve un savoir-faire artisanal spécifique lié à la fabrication de clous, témoignant de l'ingéniosité industrielle et artisanale régionale. L'attention portée à ces ateliers souligne l'importance de la transmission des techniques manuelles au sein de l'économie locale et du tourisme culturel.

Le Musée du Domaine royal de Marly à Marly-le-Roi dans les Yvelines abrite l'exposition Jeanne du Barry, l'invention d'une favorite. Cette présentation explore la figure historique complexe de Jeanne du Barry, favorite de Louis XV, et invite à réfléchir sur la construction de son image et de son influence à la cour de Versailles. L'exposition offre un regard nouveau sur une personnalité souvent méconnue du grand public.

Experiences culturelles et initiatives locales

Au-delà des grands sites institutionnels, Balades en France inclut des expériences plus intimes et locales. Des activités telles qu'une balade à Rouen en compagnie d'une conférencière spécialisée permettent une immersion profonde dans le quotidien et l'histoire de villes souvent overlookées par le tourisme de masse. De même, la proposition d'être fleuriste au château de Chenonceau en Indre-et-Loire offre un aperçu rare des métiers liés à l'entretien des jardins historiques.

L'émission s'intéresse également à des parcours thématiques comme la route des écrivains tourangeaux ou la découverte des cloches Obertino à Morteau dans le Doubs. Le Musée Archéa à Roissy et l'exposition Picabia au Musée d'art moderne de Céret élargissent encore le spectre des découvertes, couvrant l'archéologie et l'art moderne. Ces différentes facettes montrent la diversité des offres culturelles accessibles aux auditeurs curieux.

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Pour accéder à ces contenus et suivre les prochaines aventures, Europe 1 met à disposition une application dédiée. Les auditeurs peuvent y retrouver la radio en direct, accéder à toutes les émissions en replay et écouter les podcasts sur demande. Cette plateforme numérique garantit la pérennité du format et permet de prolonger l'expérience d'évasion initiée par William Leymergie et son équipe.