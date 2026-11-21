Découvrez les prochains épisodes de Balades en France avec William Leymergie. Une exploration des musées, des savoir-faire et des lieux insolites à travers toute la France.

Le présentateur William Leymergie invite le public à explorer les richesses insoupçonnées de la France à travers son émission Balades en France. Cette série propose des escapades uniques et hors des sentiers battus, transportant les téléspectateurs à la découverte de trésors culturels, naturels et gastronomiques. L'objectif est de mettre en lumière les éléments qui constituent la richesse du patrimoine national à travers des régions emblématiques et des lieux secrets.

Découverte des musées et musées thématiques

Le Musée de la nacre et la tabletterie situé dans l'Oise figure parmi les premières destinations mises en avant par l'émission. Cette institution permet aux visiteurs d'admirer des objets artisanaux d'exception liés à l'utilisation de la nacre. En parallèle, l'épisode consacré à l'exposition Brassaï, l'œil de Paris, se déroulera à Meudon. Cette exposition offre un aperçu unique de l'œuvre photographique de Brassaï, capturant l'essence de la capitale française à travers son objectif. Ces deux visites illustrent la diversité des offres culturelles accessibles aux amateurs d'art et d'histoire.

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Patrimoine industriel et savoir-faire d'exception

L'émission consacre également une attention particulière à l'industrie française et aux savoir-faire traditionnels. La visite de la Brosserie française à Beauvais permet de comprendre les mécanismes de production historique de cet art. Par ailleurs, le groupe LU à Nantes est présenté comme un exemple majeur de l'industrie agroalimentaire régionale. Ces lieux ne sont pas seulement des sites de production, mais aussi des gardiens de traditions industrielles qui ont façonné l'économie locale et le paysage urbain de ces villes. Les chroniqueurs analysent ici la manière dont ces entreprises perpétuent des métiers spécifiques.

Chroniqueurs et collaborations expertes

Pour enrichir cette narration, William Leymergie s'entoure de chroniqueurs experts tels que Vanessa Zha et Sarah Doraghi. Leur présence permet d'offrir des perspectives variées et approfondies sur les sujets abordés. Ces experts accompagnent les téléspectateurs à travers des moments d'évasion, partageant leur connaissance des sites insolites et des traditions locales. Leurs interventions structurent la découverte des expériences culinaires inédites et des lieux secrets, assurant une profondeur analytique à chaque étape du voyage proposé par l'émission.

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Itinéraires géographiques et destinations multiples

Les parcours proposés s'étendent sur plusieurs territoires français distincts. Outre les villes déjà mentionnées, d'autres destinations sont évoquées comme Veules-les-Roses, Grasse avec la visite de Fragonard, et le Château de Fontainebleau. Le programme inclut également des séquences autour du Château de Chenonceau en Indre-et-Loire, où l'on découvre l'activité de fleuriste, ainsi qu'une balade sur la route des écrivains tourangeaux. Une autre séquence est consacrée à la région de Batz-sur-Mer, avec le Musée des Marais Salants et l'exposition Les pouvoirs du sel. Enfin, une balade à Rouen en compagnie d'une conférencière complète cet ensemble de destinations variées.

Accessibilité et diffusion sur Europe 1

L'émission Balades en France est diffusée dans le cadre du pôle culturel de la radio Europe 1. Les auditeurs et téléspectateurs ont la possibilité de retrouver la radio en direct. L'application dédiée d'Europe 1 propose également toutes les émissions en replay. Cette plateforme numérique permet d'accéder à tous les podcasts de la série, facilitant ainsi le suivi des balades proposées par William Leymergie et son équipe à tout moment, sans contrainte de grille horaire strictes.