Découvrez les dernières destinations de l'émission Balades en France présentée par William Leymergie. Du Musée Lalique à Quiberon, explorez les richesses culturelles et naturelles de la France.

L'émission radiophonique Balades en France, animée par William Leymergie, continue de révéler les perles rares du patrimoine national au sein de l'entité émettrice Europe 1. Cette nouvelle programmation invite les auditeurs à une immersion totale dans des régions emblématiques, en mettant l'accent sur des lieux d'exception souvent méconnus du grand public. L'objectif est de célébrer la diversité culturelle, naturelle et gastronomique qui constitue l'identité profonde de l'hexagone.

Itinéraires insolites entre Lyon et Vosges

L'actualité récente de la balade sonore propose une découverte fascinante du Musée du cinéma et de la miniature situé dans la ville de Lyon. Ce lieu unique permet de plonger dans l'univers captivant des arts mécaniques et visuels à travers des collections remarquables. Parallèlement, les passionnés d'arts décoratifs sont invités à se rendre au Musée Lalique, installé à Wingen-sur-Moder dans le département des Vosges. Cette visite offre un aperçu exclusif du savoir-faire verrier légendaire de la famille Lalique, entre art nouveau et modernisme.

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Patrimoine historique et artistique majeur

La narration de William Leymergie transporte ensuite l'auditeur vers la baie de Quiberon pour une aventure historique centrée sur les traces de Benjamin Franklin. Cette escapade permet de revisiter les liens franco-américains à travers un site naturel préservé au cœur de la Bretagne. En marge de ces destinations immersives, l'émission soulève également l'importance des grandes institutions muséales, comme le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui accueille actuellement une exposition d'envergure sur l'art britannique.

Focus sur l'exposition William Turner

Le Palais des Beaux-Arts de Lille met actuellement à l'honneur une exposition intitulée Voyage à l'anglaise. William Turner et les artistes du Grand Tour. Cette manifestation culturelle majeure retrace les voyages initiatiques des artistes européens en Angleterre, avec un focus particulier sur les œuvres du célèbre peintre William Turner. Les spectateurs peuvent y apprécier la maîtrise des paysages et de la lumière, des caractéristiques qui ont marqué l'histoire de l'art occidental au dix-neuvième siècle.

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Contributions des experts et chroniqueurs

Pour enrichir ces récits d'évasion, William Leymergie s'appuie sur l'expertise de chroniqueurs spécialistes, notamment Vanessa Zha et Sarah Doraghi. Leur présence garantit une analyse fine des sites insolites, des traditions locales et des expériences culinaires inédites qui font la richesse du patrimoine français. Leurs commentaires apportent une profondeur historique et culturelle indispensable, transformant chaque épisode en une véritable invitation à la découverte et à l'émerveillement.

Accessible via application et replay

La diffusion de ces balades se poursuit sur toutes les plateformes numériques d'Europe 1, permettant une écoute flexible pour tous les publics. Les auditeurs peuvent retrouver l'émission en direct ou accéder aux contenus en replay et en podcast via l'application dédiée de la station. Cette disponibilité accrue garantit que les trésors cachés de Veules-les-Roses, de Grasse, du Château de Fontainebleau ou du sujet sur Noël au pays des châteaux restent accessibles à un large auditoire passionné de découverte et de culture.