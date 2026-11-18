Amazon propose une offre exceptionnelle sur le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go. Le prix chute à 745 euros, soit 324 euros de réduction immédiate avant le Black Friday.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra subit une décote majeure cette semaine chez Amazon, passant de 1069 à 745 euros pour le modèle 256 Go. Cette offre de 745 euros représente une réduction de 324 euros par rapport au prix affiché initialement. L'objectif est de proposer ce smartphone haut de gamme à un prix accessible avant la période de soldes du Black Friday.

Réduction de 324 euros sur le Samsung Galaxy S25 Ultra

La offre actuelle chez Amazon affiche le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go à 745 euros. Ce tarif constitue une baisse directe de 324 euros sur le prix de vente actuel. Le modèle était initialement commercialisé à 1069 euros. Cette réduction s'applique dès cette semaine. Elle permet aux consommateurs d'acquérir un appareil premium sans débourser un montant à quatre chiffres. La différence avec le prix de lancement en février 2025 est encore plus importante.

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Caractéristiques techniques et lancement Samsung en 2025

Samsung a lancé la gamme Galaxy S en février 2025. Le Galaxy S25 Ultra est le grand modèle de cette série. Son écran mesure 6,9 pouces avec une définition QHD+. Le verre Gorilla Armor 2 antireflet protège l'affichage. Le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy assure la performance. 12 Go de mémoire vive accompagnent le processeur. Les quatre capteurs photo couvrent toutes les distances. Un zoom x5 est disponible pour les photos. Le stylet S Pen est intégré au châssis en titane.

Économie de 724 euros et garanties étendues Samsung

La réduction atteint 724 euros par rapport au prix de lancement à 1469 euros en février 2025. Le téléphone est vendu à plus de la moitié de son prix initial. Samsung promet sept ans de mises à jour Android. Les mises à jour de sécurité sont également incluses. L'appareil restera sécurisé jusqu'en 2032. Cette garantie de long terme est un argument fort pour l'achat. Elle justifie l'investissement pour les utilisateurs réguliers. Le prix actuel de 745 euros rend l'offre très attractive.

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Disponibilité Amazon avant le Black Friday du 27 novembre

Amazon affiche ce tarif dès cette semaine. La date du Black Friday est fixée au 27 novembre. Cette offre permet d'éviter la cohue habituelle. Les risques de ruptures de stock sont également réduits. L'occasion est idéale pour un achat anticipé. Le smartphone peut servir de cadeau de Noël. La livraison est assurée directement par Amazon. La politique de retours gratuits est prolongée. Elle s'étend exceptionnellement jusqu'à la mi-janvier 2027.

Conclusion sur l'opportunité d'achat et contexte BFMTV

Ce contenu a été réalisé par l'équipe shopping de BFMTV. L'indépendance de la rédaction BFMTV.com est respectée. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer rapidement. BFMTV perçoit une rémunération via les liens intégrés. Cette pratique est standard dans le commerce en ligne. Le Samsung Galaxy S25 Ultra reste un appareil puissant. La baisse de prix motive les ventes. Les spécialistes notent une distribution rapide du produit.